Solbakken ut mot Rekdal-kritikk: – Bruker ikke tid på ham

I VGTV-studio under Norges 4-0-seier over Kypros torsdag kveld sa Rekdal at Solbakken fokuserer på altfor mye annet om fotball som «T-skjorter, andre presidenter, kunstgress, politikk og regjering» og sa «vinn de jævla kampene, det er jobben du har med det norske landslaget».

Solbakken ble alt annet enn imponert da Nettavisen forela ham den tidligere Rosenborg-trenerens uttalelser:

– Nei, jeg bruker ikke tid på ham. Jeg tror, bare for å ta en ting, at uten det sunne engasjementet jeg og spillerne hadde med tanke på Qatar, tror jeg at det hadde blitt veldig problematisk for norsk fotball. Det ville vært en uting hvis den største aktøren ikke var på banen, svarte Solbakken og fortsatte:

– Noen ganger finnes det ting som er større enn fotball, både med tanke på menneskerettigheter og det store politiske bildet. Jeg har full respekt for at ikke alle skjønner eller klarer å følge med på det, men noen ganger er ting viktigere og større.

Qatar-markeringer

Solbakken og resten av fotballandslaget valgte å markere mot menneskerettighetsbrudd i Qatar i forkant av fotball-VM i 2022.

– Noen ganger er du forpliktet i den rollen du har til å delta i diskusjoner og ta et standpunkt. Så er det fritt fram for andre å mene noe annet. Men jeg er laget sånn at jeg mener at jeg skal mene noe, og der jeg mener at min rolle tilsier at jeg skal ta en del i en diskusjon, er der jeg mener at ting er større en fotball og at vi må, og skal, påvirke, sa landslagssjefen.

– Ta for eksempel koronasituasjonen, hva den hadde å si og utsatte barn og ungdom for, som spiller fotball. Hvordan taklet Norge koronasituasjonen? Jeg er ansatt i Norges fotballforbund og har en jobb som gjør at jeg kan komme med en mening som kanskje blir hørt og i hvert fall blir kommentert. Noen ganger har du bare en plikt til å ytre deg om noe annet enn 4-4-2.

Aldri uforberedt

Han avviste Rekdals antydning om at hans engasjement tar oppmerksomhet bort fra den sportslige jobben med landslaget.

– Jeg tror ingen i den norske landslagsleiren noen gang har beskyldt meg for at jeg ikke er forberedt til verken en trening eller et taktisk møte eller en fotballkamp, sa han.

Solbakken og Rekdal spilte sammen på landslaget i sine spillerkarrierer.

Solbakken var også investor i HamKam og var med på betale Rekdals lønn da han ledet hedmarksklubben i 2020-2021.

De siste årene har imidlertid Rekdal rettet mye kritikk mot Solbakken som landslagstrener. Så sent som torsdag mente han at det var fiasko dersom landslagssjefen ikke klarer å sikre EM-plass.

