Solbakken ikke bekymret for sykdomsutbrudd: – Har lagt en plan

– Jeg visste at Leo var uggen, men Sørloth visste jeg ikke om før i pausen. Jeg har ikke hørt om noen flere tilfeller i dag. Legen (Ola Sand) spiste ved siden av meg da vi spiste, og i så fall burde han ha sagt noe, sa landslagssjefen da han møtte mediene fredag formiddag.

Han kunne ikke si om det er besluttet å isolere noen.

– Det måtte i så fall være Alex. Han spiste med oss etter kampen, men så gikk han og la seg. Han er jo sjef for kortklubben, men han var ikke der. De skulle få spille en time før de la seg, sa han.

Det er kort tid til søndagens storkamp mot Spania, og fredag kveld har spillerne en lang flyreise fra Larnaka hjem til Norge.

– Jeg la en plan (for oppkjøringen) med støtteapparatet etter kampen i går. Det blir restitusjon i dag, så flyreise. Spillerne får fri i kveld, og det blir null fotballsnakk i dag, de skal bare koble av. De får full tilgang til mental trener, fysiobehandling og så videre, og så må Ola ta seg av eventuelle sjuklinger, sa han.

Spikrer planen

– Trenerne har et møte før vi drar, der jeg sår inn litt ideer for dem sammen med Andrew (videoanalytiker). Så får de tenke litt på det, og så har vi et nytt møte lørdag morgen. Vi spikrer planen når vi trener på Ullevaal klokka fire. Det smeller jo allerede søndag, så det er ikke mye tid å gjøre det på.

Han brukte natten til å se Spanias 2-0-seier over Skottland.

– Jeg så mye av det vi vet. Med ball er de veldig, veldig gode, og spillet er basert på hvordan man generelt tenker i spansk fotball. De fyller opp i mellomrommet med mange gode tekniske spillere. Så kom det noen nye bekjentskaper inn underveis, så vi fikk sett dem i action, sa Solbakken, som bare fikk «tre-fire timer» søvn.

Norge står overfor en meget stor oppgave som må vinnes om sjansen til å ende blant de to beste i gruppa skal leve videre til novembersamlingen.

– Jeg tror det blir en jevn og tøff kamp. Vi må spille opp mot vårt aller, aller beste, og kanskje Ullevaal-atmosfæren, adrenalin og alt kan hjelpe oss den siste lille veien. Kanskje har vi også litt stolpe-inn og de kanskje stolpe-ut, i motsetning til bortekampen i mars, sa Solbakken.

Han ble spurt om det blir mange endringer i laget.

– Ikke mange, men noen.

