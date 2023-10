Vi får glede oss over det vi kan

Og fordi Spania slo Skottland samtidig blir det høstens fyrverkeri på Ullevaal stadion søndag kveld når Spania kommer til en fullsatt arena i høstmørket. Det er fortsatt liv i EM-sjansene, men Norge må vinne igjen. Spania kan tåle et tap på Ullevaal og likevel komme til EM. De har en kamp mindre spilt enn Norge.

Norges EM-sjanser ble ikke mye forbedret, men når man vinner 4–0 på bortebane må man glede seg over det man får. Og det var først og fremst to bekreftelser: At Erling Haaland leverer scoringer av et format som ingen andre og at Antonio Nusa er høstens funn og gjennombrudd på landslaget. Men på grunn av hans skadesituasjon kan han ikke brukes i 90 minutter. Vi gledet oss over Tåsen-gutten Oscar Bobbs landslagsdebut også.

Vi skal ikke hausse opp en seier over Kypros for mye, det er en motstander man skal slå 20 av 20 ganger, eller 13 av 13 som det står nå. Men for landslaget var prestasjonen viktig indremedisin. Vi vet snakket som ville kommet med en målløs kamp av Haaland eller en prestasjon under pari. Norge åpnet med håndbrekket på, men da de første sjansene kom spillegleden og selvtilliten fram. Og da var det noen av fotballens største navn som sto fram.

Ståle Solbakken var urolig før kampen fordi han knapt hadde fått gjennomført en eneste fullverdig trening med laget. Det rekker han ikke før kampen mot Spania heller. Fredag er det restitusjonsøkt på Kypros før hjemreisen, lørdag får han kjørt noen formasjoner på Ullevaal. For kampen mot Spania blir selvfølgelig et helt annet kampbilde mot et av verdens mest ballsikre lag.

I skyggen av de omtalte forgrunnsfigurene likte vi det vi så av Sander Berge med sin fysikk og tempo. Han er lettere i steget enn før og bidro sterkt begge veier. Han bør starte mot Spania. Vi tror Solbakken ville spare Stefan Strandberg til kampen på Ullevaal, midtstopperne mot Kypros ble aldri satt på prøver.

I denne startelleveren hadde Norge åtte mann som har spilt mesterliga i høst, det viser hvilken bred kvalitet Norge har fått. Så er det bare ganske fortvilende at denne gjengen ikke er kvalifisert for EM, og kanskje ikke blir det.

Men vi får uansett årets største fotballbegivenhet på Ullevaal søndag. Avspark søndag 20.45.

