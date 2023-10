Union Berlin ga fra seg tomålsledelse og tapte på overtid for Braga

Det som lenge så ut til å bli en festkveld på fullsatte Olympiastadion endte med bitter skuffelse for de mange Union-tilhengerne da innbytter André Castro i fjerde og siste tilleggsminutt sendte en markkryper fra 20 meter inn ved lengste stolpe.

Kontringsglade Union radet opp sjanser fra start, men ble enten vinket av for offside eller felt av dårlige avslutninger. Lagkaptein Sheraldo Becker gjorde opp for det med to lekre scoringer.

I det 30. minutt startet Josip Juranovic en rask kontring, og via Alex Král havnet ballen hos fotrappe Becker, som avsluttet med tunnel på keeper Matheus.

Sju minutter senere ble Danilo Doekhis lange oppspill stusset i bakrom av Lucas Tousart. Becker parkerte Braga-forsvaret og scoret igjen.

Rett før pause fikk Braga en vei inn i kampen. Etter hjørnespark skjøt Ricardo Horta i returrommet. Keeper Frederik Rønnow ga retur rett ut til siden, og midtstopper Sikou Niakaté kunne rulle ballen i tomt mål.

Mer spektakulær var utligningen i det 51. minutt. Igjen var foranledningen hjørnespark. Bruma fikk drømmetreff fra 25 meter og sendte ballen rett i krysset.

Union hadde flere gode sjanser til å ta ledelsen igjen, innbytter Kevin Volland den største, men Union er uten poeng etter to kamper i en gruppe som også omfatter Real Madrid og Napoli.