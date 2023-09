Marerittrekken fortsetter for Stabæk: – Skuffende

Dermed står amerikaneren med ett tap og én uavgjort siden han tok over som Stabæk-trener. Stabæk fortsetter også nest nederst på eliteserietabellen, med fire poeng opp til trygg plass.

– Det er skuffende. Jeg synes vi spillemessig er et mye bedre lag, så handler det om å være bedre foran mål og ikke slippe til så mye, sa Fredrik Haugen til TV 2 etter kampslutt.

– Vi skulle gjerne hatt tre poeng her, for det føles som 1-1 ikke er nok, fortsatte han.

Det var Aalesund som kom best ut fra startblokkene da Erlend Segberg banket vertene i ledelsen etter 16 minutter. Scoringen kom etter at Isak Pettersson måtte gi retur på et skudd fra Martin Ramsland, som Markus Karlsbakk plukket opp og sendte videre til målscorer Segberg.

Centimeter unna

Vertene fikk imidlertid ikke med seg ledelsen inn til pause da Kaloyan Kostadinov fyrte av en kanonkule i krysset fra innenfor 16-meteren, rett før dommeren skulle blåse av omgangen.

– Den satt, men jeg føler at vi starter litt tregt. Vi jobber oss opp, og så er vi bra i de siste 30 minuttene, konkluderte målscoreren overfor TV 2 i pausen.

Etter hvilen fortsatte Stabæk å presse på, og etter om lag et kvarter var Haugen bare et par centimeter unna å fullføre snuoperasjonen da han skjøt et frispark i stolpen. Dessverre for de tilreisende bortesupporterne ble også det nærmeste de kom et vinnermål.

Mot nedrykk

Aalesund fortsetter også helt i bunn av tabellen, fem poeng bak Stabæk, som har to kamper mindre spilt.

– Det er tungt. Vi burde ha vunnet denne. Det er nesten, igjen. Det er ekstra tungt, for vi hadde trengt denne. Det føles som et tap, sa Ramsland til rettighetshaveren.

– Vi har samlet oss på trening og er en samlet gjeng inn ei perioden. Jeg synes vi jobber bra, så det er bare å stå på. Så lenge det er håp, så kommer vi til å gjøre det vi kan for å klare det, fortsatte han.













