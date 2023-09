Landslagskaptein Mjelde: – Vi må se framover

– Det har skjedd litt den siste tiden, men det er fortid. Nå må vi se framover. Vi ble samlet i går og hadde vårt første trening i dag. Det har vært et positivt trykk. Det er mye vi har lyst til å få på plass, og vi har en viktig kamp allerede fredag, sa hun til NTB etter den første treningen.

Hun sa at førsteinntrykket av Smerud er godt.

– Jeg var ikke selv med på alt, men jeg så på alt som ble gjort. Det var bra trøkk, god energi og en god start, sa hun.

Smerud var ikke i tvil om at Mjelde skulle fortsette som kaptein også under ham.

– Jeg har jobbet med Maren før og kjenner henne godt. Hun er en veldig samlende figur og en rutinert kaptein, sa Smerud til NTB.

Vilde Bøe Risa er også tilfreds etter første økt under vikartreneren.

– Han er veldig tydelig på hva han ønsker og gir mange tilbakemeldinger om måten han vil spille. Han er tydelig, men så må vi finspikke det mer i dagene som kommer, sa hun.

Fortsatt kaptein

Mjelde setter pris på beskjeden om at hun fortsatt er lagets kaptein.

– Sånt tar man aldri for gitt, men jeg er motivert for det selv, og de er motivert for det, så da blir det slik, sa hun.

Som vanlig tar hun det rolig på trening tidlig på samlingen.

– Jeg spilte kamp for to dager siden. Det var første 90 minutter på en god stund. Derfor var jeg ikke med på alt, men jeg var med på halve økta, sa hun.

Mjelde var sammen med klubbvenninne Guro Reiten og keeper Aurora Mikalsen alene om å spille hvert minutt for Norge i VM, som endte med 1-3-tap for Japan i åttedelsfinalen.

Ny start

Ikke lenge etter hjemkomst mistet trener Hege Riise jobben nesten halvannet år før kontrakten hennes løp ut. Inn kom Smerud som brannslukker på en avtale året ut. Han sluttet i sommer etter mange år som U21-trener hos gutta.

Norge starter Uefas nasjonsliga med hjemmekamp mot Østerrike fredag. Tirsdag er det bortekamp mot Portugal. Frankrike er også med i gruppen der lagene møtes i dobbelt serie.

Gruppevinneren er med i kampen om to ledige Europa-plasser i OL neste år. Disse fordeles gjennom sluttspillet i nasjonsligaen i februar neste år

– Det er OL-kvalifiseringen som starter nå, og det er første gang vi spiller nasjonsliga. De er spennende. Vi har lyst til å bli enda bedre og til å vinne fotballkamper, og det er det vi bruker disse dagene til, sier Mjelde.

