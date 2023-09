Haavi vraket i Smeruds første tropp: – Det kunne han ikke svare på

Haavi var en viktig spiller for Hege Riise under VM i Australia og New Zealand i sommer. Hun startet tre kamper og fikk ett innhopp.

Roma-proffen ble i fjor kåret til årets spiller i italiensk Serie A, men da den midlertidige landslagssjefen Smerud onsdag skulle ta ut troppen til nasjonsligakampene i september, manglet Haavis navn.

Italia-proffen mer enn antyder at forklaringen hun har fått var utilstrekkelig.

– Han sa han ikke hadde sett nok til at han kunne gå i detaljer på hvorfor. Jeg lurte på hva jeg måtte gjøre annerledes. Det kunne han ikke svare på, sier Haavi til TV 2.

– Jeg er veldig skuffet, men nå må jeg konsentrere meg om Roma og prestere her som jeg har gjort over lang tid. Annet får jeg ikke gjort, legger hun til.

Smerud sier at han ønsket andre typer i troppen til kampene mot Østerrike og Portugal.

– Jeg snakket med Emilie i går. Det handler om hva slags vingtyper jeg ønsker meg i denne omgangen. Hun er ikke blant disse. Det er selvfølgelig en kjip måte å starte et samarbeid på, sier Smerud om begrunnelsen.