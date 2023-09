Skadd Hegerberg ikke med til nasjonsligakamper: – Hun var lei seg

Det ble klart da Leif Gunnar Smerud onsdag offentliggjorde sin første tropp som vikar-landslagssjef. Han overtok jobben på midlertidig basis da NFF og Hege Riise avsluttet trenersamarbeidet nylig.

– Jeg snakket med Ada i går, og hun sliter med en belastningsskade som gjorde at hun heller ikke spilte i supercupen nylig. Hun var lei seg over å ikke kunne bidra, for hun er motivert, sa Smerud.

Ut med fem VM-spillere

Ellers inneholdt troppen hans ingen overraskelse. Fem av spillerne som var med til VM fikk ikke tillit denne gangen.

På spørsmål fra NTB om det fortsatt må tas grep for å håndtere ettervirkningene av støyen som oppsto under sommerens VM, svarte Smerud:

– Det er en balansegang. Det gjelder å lufte ut hva som er tilstanden, og det er jeg i gang med. Vi må finne ut om vi må lufte eller rense ting. Det må vi gjøre fort, men kan ikke dvele for lenge med det som har skjedd. Det blir litt begge deler.

Intens jobbing

I etterkant av at samarbeidet med Riise opphørte, var fotballpresident Lise Klaveness tydelig på at landslaget trengte en sterkere leder. Smerud mener han er rett mann for den jobbeskrivelsen.

– Jeg tror jeg vet hva jeg vil, men jeg er også opptatt med å finne ut hvor mannskapet er. Jeg har ganske god erfaring med landslaget etter hvert. Tydeligheten vil komme når jeg har fått full oversikt. Da skal folk å vite hva som forventes av de både på og utenfor banen, sier han til NTB.

Kapteinvalg senere

Caroline Graham Hansen har ikke lagt skjul på at hun var skuffet over å ryke ut av landslagets kapteinsteam i fjor.

– Kapteinsteamet er noe vi får komme tilbake til. Her er det mange gode ledertyper, og jeg er vant til å jobbe med kapteinsteam. Det blir ikke noe problem i det hele tatt, sier Smerud.

Han har jobbet intenst etter at han ble ny sjef for kvinnene.

– Det har vært intenst etter at jeg tok over. Jeg vet nesten ikke hvilken dag det er, sa Smerud om de siste ukene.

Han har hatt samtaler med sentrale spillere de siste dagene.

– Det er en revansjesugen gjeng. Det er mye spennende spillere og et flott apparat rundt laget. Det noe uforløst her. Det tror jeg mange vil se og ønske at vi skal få ut, sier han.

Tredje landslagssjef

Smerud er tredjemann, etter Martin Sjögren og Hege Riise, som leder laget i løpet av bare vel 14 måneder.

Norge ble slått ut av Japan i åttedelsfinalen i VM tidligere i år. Spillemessig fikk ikke laget ut det mange mener bor i troppen, og flere medier meldte om intern uro i troppen underveis i mesterskapet.

Riise måtte gi seg i jobben ikke lenge etter hjemkomst fra VM.

– Der laget og konkurransen internasjonalt er nå, er vår vurdering at det er behov for en tydeligere lederprofil for dette landslaget, sa fotballpresident Lise Klaveness da Smerud ble hentet inn.

Norge skal møte Østerrike hjemme 22. september og Portugal borte fire dager senere i Det europeiske fotballforbundets nasjonsliga.

– Det er et par OL-billetter i potten. Det er spennende at dette ikke er treningskamper, sier Smerud.

---

FAKTA

Dette er landslagssjef Leif Gunnar Smeruds tropp til kvinnelandslagets nasjonsligakamper i fotball mot Østerrike (22. september) og Portugal (26. september):

Målvakter: Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Aurora Mikalsen (Brann), Guro Pettersen (Vålerenga).

Backer: Guro Bergsvand (Brighton), Thea Bjelde (Vålerenga), Tuva Hansen (Bayern München), Mathilde Harviken (Rosenborg), Marit Bratberg Lund (Brann), Maren Mjelde (Chelsea), Anja Sønstevold (Inter).

Midtbanespillere: Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Frida Maanum (Arsenal), Guro Reiten (Chelsea), Vilde Bøe Risa (Atletico Madrid), Cesilie Andreassen (Rosenborg), Lisa Naalsund (Manchester United), Amalie Eikeland (Brann).

Spisser: Julie Blakstad (Manchester City), Sophie Román Haug (Liverpool), Emilie Nautnes (Rosenborg), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Karina Sævik (Vålerenga), Elisabeth Terland (Brighton).

---