Burnley fikk seiersmål borte mot Forest annullert etter Berge-hands

Drøyt ti minutter gjensto av kampen da Berge kjempet seg fri til høyre for Nottinghams mål og skar inn i feltet. Den påfølgende pasningen til lagkamerat Lyle Foster var uselvisk, og bortefansen startet feiringen av det de trodde var 2-1-målet.

VAR-dommerne hadde imidlertid oppdaget at ballen traff armen til Berge da han rundet Nottingham-forsvarer Scott McKenna, og etter at dommer Rob Jones hadde sett nærmere på situasjonen, ble scoringen annullert.

Dermed ble det med én scoring til hvert av lagene.

Zeki Amdouni sendte Burnley i ledelsen rett før pause med et velplassert skudd ned i hjørnet. I annen omgang utlignet tidligere Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi i debuten for sin nye klubb Nottingham med et stjernetreff.

På tampen av kampen ble det enda mer VAR-dramatikk. Lyle Foster fikk rødt kort da VAR-dommerne oppdaget at han sendte en aktiv albue mot Nottinghams Ryan Yates.

Sander Berge startet kampen på Burnley-benken, men ble sendt på banen som innbytter etter 64 minutter. Nordmannen gjorde et meget friskt innhopp.

– Veldig, veldig godt innhopp. Nesten bare plussinvolveringer, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Det ene poenget er Berge og lagkameratenes første etter opprykket til Premier League. Dermed er kun tabelljumbo Luton poengløse så langt. Nottingham har sju poeng på fem kamper og har fått en solid start på den nye sesongen.

