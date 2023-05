Ryersons Dortmund slo Augsburg 3-0 – én seier unna ligatittelen

Etter at Bayern München tapte 1-3 for RB Leipzig lørdag, kunne Dortmund overta tabelltoppen før siste serierunde med seier over Augsburg.

Den muligheten tok Julian Ryersons lag vare på og vant etter en måldobbel fra Haller.

Etter en times spill mottok spissen ballen inne i feltet og dro seg fri før han hamret den i lengste hjørne til ellevill jubel. Mot slutten doblet samme mann ledelsen da han satte ballen i mål fra kloss hold.

Haller har lagt et tøft år bak seg. Etter overgangen fra Ajax til Dortmund i fjor sommer gikk han glipp av halve sesongen som følge av en kreftdiagnose. Han fikk sin debut for de gulkledde i januar og har scoret ni mål på 18 seriekamper siden den gang.

På overtid fastsatte Julian Brandt resultatet. Ryerson spilte hele kampen på Dortmunds venstreback søndag.

Dortmund leder Bundesliga med to poeng ned til Bayern når det gjenstår én serierunde. Der tar Dortmund imot Mainz, mens Bayern skal møte Köln på bortebane.

Dortmund fikk en kjempefordel inn til pause da Augsburg-forsvarer Felix Uduokhai ble utvist etter at han rev ned Donyell Malen på vei gjennom mot mål.

Gjestene la inn et stort press etter hvilen, og etter hvert fikk de uttelling. Bayern hadde vunnet ti strake seriegull foran årets sesong og står med 31 totalt.

Dortmund står med fem ligatitler i tysk toppfotball og vant sist i 2011/12-sesongen.

