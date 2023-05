Liverpool tok sin sjuende strake seier – Leicester styrer mot nedrykk

22 år gamle Curtis Jones ble tomålsscorer i seieren som sikret tre viktige poeng for Liverpool. Trent Alexander-Arnold scoret et praktmål, mens Mohamed Salah bidro med målgivende pasning på alle scoringene som forminsket nedrykkstruede Leicesters sjanser til å holde seg i toppdivisjonen.

Med seieren har femteplasserte Liverpool bare ett poeng opp til Manchester United og Newcastle, men begge de to sistnevnte har én kamp til gode.

Likevel ligger det an til en spennende siste bit av sesongen. Liverpool har Aston Villa (h) og Southampton (b) i de to siste kampene. De rødkledde har vunnet sju strake kamper og ikke tapt på de siste ni.

Kjempeproblemer

For Leicester ser det nærmest stikk motsatt ut. De kjemper innbitt for å beholde plassen i Premier League og ligger på nest sisteplass med to kamper igjen. Det skiller to poeng opp til Everton på trygg plass.

De blåkledde sikret en historisk PL-tittel for sju år siden på dagen, men har slitt stort denne sesongen. De har vunnet bare én av sine 14 siste ligakamper.

De har Newcastle (b) og West Ham (h) i de to siste kampene.

Etter en jevn og litt nervøs start på kampen fikk Liverpool et kjempeovertak da de rundet en halvtime. Jones pirket først ballen i mål på et flott innlegg fra Mohamed Salah etter 33 minutter.

[ Southampton rykket ned fra Premier League – håpet ute etter tap for Fulham ]

Praktscoring

Bare tre minutter senere doblet Jones ledelsen, og igjen var Salah nest sist på ballen. Jones fikk ballen på 17-18 meter og tuppet den i lengste hjørne.

Sekunder etter at Leicester hadde satt i gang spillet fikk Cody Gakpo en kjempesjanse alene med keeper, men Leicester-målvakt Daniel Iversen stoppet nederlenderen.

Etter å ha kontrollert hele den andre omgangen, sikret Alexander-Arnold langt på vei seieren da han satte ballen i mål fra langt hold. Salah la igjen ballen til backen som bøyde den i hjørnet på vakkert vis.

[ Ødegaard etter Arsenal-fadesen: – Føles som om tittelen røk ]