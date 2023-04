Reiten-scoring i Chelsea-seier – henger med i tetkampen

Reitens mål kom like før pause. Den norske landslagsspilleren vant ballen like over midstreken og førte den mot Villa-målet. Hun spilte deretter til Jelena Cankovic, som tok noen touch før ballen igjen fant veien til Reiten.

Fra kanten av 16-meteren banket 28-åringen ballen i hjørnet med venstrefoten. Cancovic sendte selv Chelsea i ledelsen etter drøyt 20 minutter.

Ti minutter etter pause slo Reiten et innlegg som Niamh Charles stusset videre til Sam Kerr. Australieren banket ballen i mål fra spiss vinkel.

Aston Villa kom til flere gode muligheter, men greide ikke å få ballen i mål. Reiten ble byttet ut ti minutter før slutt, mens Maren Mjelde forble ubenyttet reserve.

Reiten og Mjelde ble begge nylig tatt ut i Hege Riises landslagstropp til treningskamper mot Spania og Sverige. Norge spiller mot Spania på Ibiza førstkommende torsdag, før Sverige venter i Göteborg 11. april. Til sommeren er det VM i Australia og New Zealand.

Chelsea er ett poeng bak Manchester United på toppen tabellen, men Reitens lag har en kamp mindre spilt. De blåkledde har seks ligakamper igjen og er også med i mesterligaens semifinale.

