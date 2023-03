Chelsea til semifinale i mesterligaen etter straffedrama mot Lyon

Det ble et skikkelig drama i regnværet på Stamford Bridge. Lyon så ut til å ha avgjort duellen i ekstraomgangene, men flere minutter på overtid fikk Chelsea straffe etter en videosjekk.

Mjelde måtte vente lenge før hun fikk sjansen fra krittmerket. Da klarsignalet endelig ble gitt, hamret bergenseren ballen perfekt opp i krysset.

Hun var like god som Chelsea første straffetaker da alt skulle avgjøres. Det samme var Ada Hegerberg da hun banket inn Lyons andre straffe. Til slutt vant Chelsea 4-3.

For en uke siden tapte Lyon hjemmekampen 0-1, men i returen viste de franske gjestene rutine og hvorfor de har vunnet mesterligaen så ofte.

Vanessa Gilles pirket inn Lyons 1-0-mål med under et kvarter igjen av ordinær tid, mens Sara Däbritz økte ledelsen etter 110 minutters spill. Det gjorde hun på et innlegg fra Hegerberg på høyrekanten. Da så Chelsea sluttkjørt ut, men det skulle vise seg å være mer drama i vente.

