United til semifinale – snudde etter tre røde og to mål på få minutter

Det lå lenge an til en skrell på Old Trafford. Fulham var fulle av energi og ledet 1-0 med under en halv omgang igjen. Alt snudde i det 70. minutt.

Willian stoppet da Jadon Sanchos skudd på mål mot hånden. Etter en videosjekk ble det dømt straffe og rødt kort til Fulhams brasilianer. Utvist ble også bortelagets manager Marco Silva og målscorer Aleksandar Mitrovic for sine illsinte protester.

Sistnevnte dyttet borti dommer Chris Kavanagh og delte ut en skyllebøtte. Kamplederen reagerte raskt med å vise ham det røde kortet.

Bruno Fernandes sendte Fulham-keeper Bernd Leno feil vei og fikset 1-1. Med ni mann ville det bli tungt for gjestene fra London, og allerede i neste angrep utnyttet United fordelen. Da slo Luke Shaw inn i boken, og innleide Marcel Sabitzer styrte inn ledermålet med hælen. På overtid dunket Fernandes inn 3-1.

Før dramaet tok Fulham fortjent ledelsen fem minutter etter hvilen. En corner ble forlenget av Issa Diop mot bakre stolpe, og der bredsidet Mitrovic inn 0-1. Scoringen kom etter at Fulham i forveien hadde tvunget fram flere redninger fra David de Gea.

Manchester United møter Brighton til semifinale på Wembley 22. eller 23. april.

