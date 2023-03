Brann storspilte mot Sandefjord på veien til NM-semifinale

Felix Horn Myhre, David Wolfe og Mathias Rasmussen gjorde Branns mål før pause. Det forspranget var aldri hjemmelaget i nærheten av å gi fra seg.

Sandefjord slet med å sette Brann på de aller største prøvene i pøsregnet. Kampen ble spilt på Åsane Arena ettersom værmeldingen gjorde det vanskelig å få gjennomført kampen på naturgresset på Branns hjemmebane.

Brann har vist svært god form og står uten tap hittil i oppkjøringen til årets sesong. De rødkledde rykket opp fra 1. divisjon sist sesong på overlegent vis.

Bergenserne har vunnet NM fire ganger, der den siste triumfen kom i 2004. I 2011 ble det finaletap for Aalesund.

I jakten på sin femte triumf må vestlendingene ta seg av Stabæk på bortebane i semifinalen. Lørdag sendte bæringene regjerende mester Molde ut av cupen etter et langdrygt straffedrama.

I den andre semifinalen skal Lillestrøm og Bodø/Glimt møtes.

Målfest

Begge lag åpnet friskt, men det var Brann som skapte den største muligheten. Wolfe kom fri på kanten og slo ballen inn foran mål. Bård Finne avsluttet, men ballen gikk i stolpen og ut.

Finne er NMs toppscorer med sine ni nettkjenninger.

Etter 20 minutter fikk de rødkledde ballen i mål. Myhre avanserte med ballen før han mistet den. Han var noe heldig da den falt tilbake til ham, og på direkten hamret han den langs bakken og i nettet.

Fem minutter senere var Myhre servitør da Wolfe satte inn 2-0. Førstnevnte tok seg ned til dødlinjen og slo ballen ut i feltet. Der ventet Wolfe, som hadde få problemer med å sette ballen i mål.

I kø

Etter 37 minutter ble den allerede noe lange veien lengre for Sandefjord. Ole Didrik Blomberg slo en flott stikker inn i feltet, der Finne og Rasmussen sto i kø for å avslutte. Rasmussen skjøt via foten til Sandefjord-stopper Jesper Taaje og i mål.

Sandefjord slet med å komme ordentlig inn i kampen, men med rundt 20 minutter igjen bet de seg litt fast på Branns halvdel. De skapte noen små farligheter, men Brann-forsvaret og -keeper Mathias Dyngeland hadde kontroll på det som kom.

Eliteseriesesongen starter 10. april. Da skal Sandefjord på besøk til HamKam, mens Brann får besøk av Haugesund.

