Bodø/Glimt vendte til seier i cupthriller

Zlatko Tripic og Gianni Stensness ordnet tomålsledelse for gjestene før pause. Espejord reduserte like etter hvilen, men da Lars-Jørgen Salvesen satte inn 3-1 virket veien tilbake lang for de gulkledde.

Likevel viste Zugelj og Espejord hva som bor i Glimt-laget da de vendte til 4-3 I løpet av drøye ti minutter. I en NM-kvartfinale med tilsynelatende kort vei til mål lå utligningen til Viking lenge i lufta, men isteden punkterte Amahl Pellegrino kampen da han satte inn 5-3 i det 90. minutt.

I neste runde venter enten Tromsø eller Lillestrøm. Hvem det blir avgjøres søndag. Tidligere lørdag tok Stabæk seg videre til semifinale da de slo ut regjerende mester Molde.

I føringen

Mot spillets gang sendte Tripic bortelaget i føringen etter en drøy halvtime. Den hurtige 30-åringen ble spilt gjennom i bakrom og satte ballen enkelt forbi Julian Faye Lund i Glimt-målet.

De gulkledde så ut til å gå til pause ett mål bak, men vondt ble til verre for hjemmelaget da Gianni Stensness doblet for gjestene bare sekunder før hvilen.

Runar Espejord reduserte for Glimt seks minutter etter pause, men Lars-Jørgen Salvesen gjenopprettet tomålsledelsen da han også fant veien til nettmaskene sju minutter etter.

Raknet

Viking hadde dermed én fot i semifinalen, men i løpet av ti minutter raknet det helt for gjestene. Zugelj scoret både én og to og ordnet lik stilling i kampen. Ti minutter før full tid sendte Espejord Glimt i føringen, før Pellegrino fastsatte sluttresultatet like før slutt.

To kvartfinaler gjenstår søndag, før semifinalene 26. april. Selve cupfinalen på Ullevaal stadion spilles 20. mai. Molde er regjerende mester.

---

FAKTA

NM menn (2022) kvartfinale lørdag:

Bodø/Glimt – Viking 5-3 (0-2)

Aspmyra stadion.

Mål: 0-1 Zlatko Tripic (34), 0-2 Gianni Stensness (45), 1-2 Runar Espejord (51), 1-3 Lars-Jørgen Salvesen (58), 2-3 Nino Zugelj (69), 3-3 Zugelj (74), 4-3 Espejord (80), 5-3 Amahl Pellegrino (90).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Marius Lode, Joel Mvuka, Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt (4-3-3): Julian Faye Lund – Brice Wembangomo, Brede Moe, Marius Lode (Isak Amundsen fra 90.), Fredrik Bjørkan – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Joel Mvuka (Nino Zugelj fra 65.), Runar Espejord (Lasse Nordås fra 90.), Amahl Pellegrino.

Viking (5-3-2): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Yann-Erik de Lanlay fra 45.), Djibril Diop, David Brekalo, Gianni Stensness, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek (Kristoffer Løkberg fra 73.), Markus Solbakken (Kevin Kabran fra 85.), Harald Nilsen Tangen – Lars-Jørgen Salvesen (Nicholas D’Agostino fra 73.), Zlatko Tripic.

Øvrig kamp lørdag: Stabæk – Molde 1-1 e.o. (straffer 9-8, spilt på Sandvika stadion).

Spilles søndag: Tromsø – Lillestrøm, Brann – Sandefjord.

Semifinalene spilles 26. april og finalen 20. mai.