Lillestrøm snudde mot Tromsø – møter Bodø/Glimt i semifinalen

Avgjørelsen falt ti minutter før slutt i andre ekstraomgang. Espen Garnås fikk hodet på innlegget fra Gjermund Åsen, og rett foran mål var August Jenssen uheldig da han satte ballen i eget mål.

Det var en fortjent seier for Lillestrøm, som hadde mye av banespillet på bortebane søndag.

Sakarias Opsahl sendte Tromsø i ledelsen med sin scoring etter en halvtimes spill. Frisparket fra både skrått og langt hold, gikk gjennom hele LSK-boksen og fant lengste hjørne.

Tidlig i andre omgang utlignet tidligere Tromsø-spiller Thomas Lehne Olsen fra straffemerket. Etter en time sendte Hilmir Mikaelsson hjemmelaget i ledelsen på ny, men 20 minutter før slutt utlignet Åsen.

Lillestrøm har vunnet NM seks ganger, sist i 2017 da de slo Sarpsborg 3-2.

I semifinalen venter fjorårets tapende finalist Glimt. Lillestrøm har fordel av hjemmebane i kampen.

Annullert mål

LSK må vente minst ett år i jakten på sin sjuende NM-tittel. De er nest mestvinnende bak Rosenborg (elleve triumfer).

I den andre semifinalen møter Stabæk enten Sandefjord eller Brann (spilles søndag kveld).

Lasse Nilsen trodde han hadde sendt hjemmelaget i ledelsen etter bare sju minutter, men etter en liten samtale med linjedommeren, valgte hoveddommer Ola Hobber Nilsen å annullere for offside.

Etter 32 minutter lå ballen igjen i mål for Tromsø, men til tross for at LSK-spillerne ropte på offside, ble scoringen stående. Opsahl og co. kunne juble for ledelse inn til hvilen.

Åpnet målkontoen

Jubelen varte ikke lenge inn i den andre omgangen. Etter bare ett minutt handset Niklas Vesterlund i eget felt, og dommer Nilsen pekte på straffemerket. Lehne Olsen var sikker.

I etterkant tok LSK over kampen og hadde mye ball. Etter en time fikk Tromsø låne den, og de tok godt vare på muligheten. Nilsen kom seg fri på kanten og slo ballen inn i feltet.

Der stusset Vesterlund den videre til Mikaelsson, som styrte ballen i hjørnet med pannebrasken. Islendingen er på lån fra italienske Venezia og spilte søndag sin andre kamp for TIL.

LSK fortsatte å teste Tromsø-forsvaret og 20 minutter før slutt var lagene like langt igjen. Lars Rangers slo inn til Åsen som bommet på første forsøk. Ballen ble likevel med trønderen, som trillet inn utligningen.

Etter 110 minutter falt avgjørelsen.





(©NTB)