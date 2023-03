Regjerende mester Molde ute av cupen etter straffedrama mot Stabæk

Dermed er Stabæk, som spilte på nivå to i fjorårets sesong, klar for semifinale.

– Dette her er sjelden kost. Så dramatisk. Jeg er utrolig stolt av gutta, den moralen og den kulturen vi har klart å få inn i gruppa er meget bra, sa Stabæk-trener Lars Bohinen til NRK etter kampen.

For Erling Moe ble det en skuffende ettermiddag. Etter to timers spill og 24 straffer fikk ikke Molde med seg noe som helst hjem fra oppgjøret.

– Det er som det er. Det kan gå begge veier når det går til straffer. Det er selvfølgelig særdeles skuffende, men vi får bruke det til å gjøre sulten enda sterkere til neste gang, sa Moe til NRK etter oppgjøret.

Ekstraomganger

Veton Berishas scoring før pause så lenge ut til å sende Molde videre i NM i et sjansefattig oppgjør på Kadettangen i Bærum. Sju minutter før full tid sørget likevel Kasper Waarst Høgh for ekstraomganger da han utlignet for hjemmelaget.

120 minutter med fotball var mye forlangt av to lag som ennå ikke er ordentlig i gang med sesongen. I ekstraomgangene ble det langt flere tilfeller av kramper enn mål, og lagene måtte dermed ut i straffesparkkonkurranse.

I straffesparkkonkurransen kom det heller ingen snar avgjørelse. Begge lag bommet og scoret om hverandre og det var først da Bakenga satte sin andre fra ellevemetersmerket at hjemmelaget kunne juble for avansement.

Berisha-mål

Like før halvtimen spilt ble Kristian Eriksen felt på vei inn i boksen. Dommeren pekte på ellevemetersmerket og på det påfølgende straffesparket sendte Veton Berisha gjestene i føringen. Scoringen var 28-åringens første for Molde etter overgangen fra Hammarby i januar.

Flere mål ble det ikke før pause i det som var en avventende og lite velspilt første omgang.

Etter hvilen tok Molde mer tak i oppgjøret og kom seg til flere halvsjanser. Fem minutter inn i omgangen holdt Berisha på å sette sitt andre da han fyrte av fra ti meter, men en feberredning fra Isak Pettersson holdt Stabæk inne i kampen.

Utligning

Ti minutter senere var Mushaga Bakenga nære å utligne på en lignende mulighet, men målet uteble da også Jacob Karlstrøm gjorde jobben sin som målvakt.

Det så lenge ut til at det skulle bli en kontrollert seier til Molde, men i det 83. minutt lurte Kasper Waarst Høgh seg inn på bakerste stolpe og satte inn utligningen for hjemmelaget.

Det viste seg avgjørende for Stabæk som etter mye om og men tok en overraskende seier i oppgjøret.

I neste runde venter enten Brann eller Sandefjord. Hvem det blir avgjøres søndag.

Tre kvartfinaler gjenstår denne helgen, før semifinalene 26. april. Selve cupfinalen på Ullevaal stadion spilles 20. mai. Molde er regjerende mester.

---

FAKTA

NM menn (2022) lørdag, kvartfinaler:

Stabæk – Molde 1-1 (0-1) e.o. (straffer 9-8)

Sandvika stadion: 900 tilskuere.

Mål: 0-1 Veton Berisha (str. 29), 1-1 Kasper Waarst Høgh (83).

Straffer: Birk Risa 0-1, Mushaga Bakenga 1-1, Ola Brynhildsen (reddet), Fredrik Haugen 2-1, Magnus Grødem 2-2, Fredrik Krogstad (reddet), Emil Breivik 2-3, Nicolai Næss 3-3, Benjamin Tiedemann Hansen (over), Isak Pettersson 4-3, Eirik Haugan 4-4, Kasper Pedersen 5-4, Anders Hagelskjær 5-5, Andreas Skovgaard 6-5, Martin Linnes 6-6, Curtis Edwards 7-6, Jacob Karlstrøm 7-7, Nicolas Pignatel Jenssen (over), Erling Knudtzon (reddet), Fillip Jenssen Riise 8-7, Niklas Ødegård 8-8, Bakenga 9-8, Grødem (reddet).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Aleksander Andresen, Mushaga Bakenga, Stabæk, Jacob Karlstrøm, Erling Knudtzon, Eirik Haugan, Molde.

Stabæk (3-2-3-2): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Andreas Skovgaard – Sturla Ottesen (Fillip Jenssen Riise fra 110.), Aleksander Andresen (Nicolas Pignatel Jenssen fra 105.) – Curtis Edwards, Jonatan Lucca (Fredrik Haugen fra 71.), Fredrik Krogstad – Kasper Waarst Høgh (Herman Geelmuyden fra 95.), Mushaga Bakenga.

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Haugan, Anders Hagelskjær – Martin Linnes, Mathias Løvik (Erling Knudtzon fra 84.) – Kristian Eriksen (Niklas Ødegård fra 101.), Emil Breivik, Eric Kitolano (Magnus Grødem fra 62.) – Magnus Wolff Eikrem (Ola Brynhildsen fra 62.), Veton Berisha (Birk Risa fra 110.).