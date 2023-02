Den britiske regjeringen innfører strengere eier-regler i engelsk fotball

Det opplyste regjeringen om i en pressemelding onsdag kveld. De vil bli en uavhengig regulator som skal sørge for mer økonomisk trygghet.

Dermed vil det blant annet stilles større krav til økonomien til nye eiere. Det vil blant annet være en større gjennomgang av hvor formuen kommer fra og om den er anskaffet på lovlig vis.

Det nye regelverket vil også hindre engelske klubber fra å delta i nye konkurranser som ikke oppfyller et forhåndsbestemt kriterium, i samråd med det engelske fotballforbundet (FA) og fansen. Det medfører at ikke engelske klubber kan delta i for eksempel Super League.

Ordningen vil gjelde fra Premier League og ned til nivå fem i det engelske ligasystemet.

– Disse nye store planene vil sette supporterne i førersetet av fotballen, beskytte fotballens rike historie og tradisjoner hos våre elskede klubber og beskytte det vakre spillet i fremtidige generasjoner, sier Storbritannias statsminister Rishi Sunak i pressemeldingen.

TV 2 omtalte saken først i Norge.

