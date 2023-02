Alexander Sørloth månedens spiller i La Liga: Veldig kult!

I samme sesong er nordmenn kåret til månedens spiller i Premier League (både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard) og La Liga (Sørloth), de to sterkeste ligaene i verden.

– Dette er veldig kult. Jeg har pleid å være ganske nøktern de gangene jeg har fått noen priser tidligere, men månedens spiller i La Liga er helt rått. Det er et bevis på at jeg har gjort det godt, og det er bare fryktelig, fryktelig artig, sier Sørloth til TV 2.

Inntil han gikk målløs av banen i 0-0-kampen mot Real Madrid på Estádio Bernabeu sist helg, hadde Sørloth scoret i fem seriekamper på rad for Real Sociedad. Han gjør også en stor jobb for laget.

– Det er en god nyhet både for oss og for ham at han blir kåret til månedens spiller. Vi har hatt en god sesong hittil, og Alexander har gjort en ekstraordinær jobb, sier sportsdirektør Roberto Olabe til TV 2.

Det er ikke første gang en nordmann blir månedens spiller i La Liga. Ødegaard fikk utmerkelsen i 2019, også han som Real Sociedad-spiller.

