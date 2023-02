Hevder dette er spilleren Vålerenga vil erstatte Sahraoui med

Etter spekulasjoner i flere overgangsvinduer på rad, gikk en overgang endelig i boks for Osame Sahraoui på tirsdag. 21-åringen skal prøve seg i nederlandske Heerenveen, der Martin Ødegaard i sin tid fikk fart på karrieren på utlån fra Real Madrid. Vålerenga kaster imidlertid ikke bort noe tid med å jakte kantspillerens erstatter, som de visstnok skal ha funnet i Obosligaen.

TV2 erfarer nemlig torsdag kveld at VIF har lagt inn et bud på Jerv-spiller Daniel Håkans som nå vurderes av klubben. Håkans kom til Jerv på lån i fjor sommer og signerte på en permanent kontrakt med sørlandsklubben for kun drøye to måneder siden.

– Han er en av de råeste i Norge til å skape ubalanse. Han er helt rå en mot en, uttaler TV2s fotballekspert Jesper Mathisen om den finske U21-landslagsspilleren.

Håkans fikk sju kamper for Jerv forrige sesong, og scoret ett mål etter overgangen fra SJK Seinäjoki. Der ble det to mål og seks målgivende på de 40 ligakampene han spilte i 2020, 2021 og 2022-sesongen i den finske eliteserien.

Tidligere torsdag skrev Dagsavisen om et bud fra Tromsø på Jakob Napoleon Romsaas. Vålerenga skal også tidligere ha vist interesse for Skeid-spilleren, og selv om VIF valgte å signere Omar Bully i stedet, skal også Vålerenga være blant klubbene som nå er i forhandlinger med Skeid om 18-åringen som tidvis imponerte stort på Nordre Åsen forrige sesong.

