Har fått flere bud på Romsaas: – Vi er i konkrete forhandlinger

Dagsavisen har tidligere skrevet at Skeid har avslått flere bud på Jakob Romsaas i løpet av vinteren og starten av januar, men som også TV2 har meldt torsdag kjenner Dagsavisen til at Tromsø nå har kommet med et nytt og bedre tilbud enn det som har kommet på bordet så langt. Tidligere i vinter har Skeid avslått bud rundt tre millioner kroner, og det nye budet skal være høyere enn det.

– Jeg kan bekrefte at vi er i konkrete forhandlinger med flere klubber, og at vi har fått et bud fra Tromsø som vi diskuterer med dem. Vi vet også at det er flere klubber som har signalisert at de vil melde seg på, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

Haster ikke med et salg

Han ønsker ikke å si noe om størrelsesorden på budene, eller om et eventuelt tidsperspektiv for forhandlingene.

– Vi har en formening om hva slags beløp vi ønsker for å slippe Jakob, og har våre meninger om hva han er verdt i dagens marked. Hva vi kan få for han avhenger også av hvilke klubber som kommer på banen, men det er selvsagt også opp til hva Jakob selv ønsker. Derfor er dette noe som ikke haster å få gjennomført, verken for Skeid eller for spilleren selv. Det er viktigere at det er et rett valg, som begge kan være fornøyd med, sier Strand.

Vålerenga har tidligere uttalt at de valgte Omar Bully over Romsaas, men skal være blant de som har meldt sin interesse. Sammen med Tromsø og et par andre klubber, men der har man ikke kommet like langt i prosessen.

– For meg er det bare Eliteserien som er attraktivt hvis jeg skal forlate Skeid, men jeg har ikke noe hastverk om å komme meg vekk, sa også Romsaas da Dagsavisen snakket med han i januar.

Den siste månedens spillersalg til utlandet kan også være med på å presse prisen oppover for Skeids del.

– Nå lever hver forhandling sitt eget liv, men vi registrerer jo at klubber i Eliteserien selger spillere til utlandet for summer vi knapt har sett tidligere. Med en utlandskvote på maks ni spillere utenfor Norge, må jo de samme klubbene se i det norske markedet etter erstattere, og det er selvsagt med på å presse prisen for norske spillere opp, sier Holmeide Strand.

Kan påvirke Melchiors fremtid

Romsaas har slitt med skader i innledningen på året, og i treningskampen mot Frigg pådro han seg også en kneskade. Både spilleren og Skeid fryktet det verste etter den, men som Dagsavisen skrev forrige uke slipper 18-åringen operasjon. Han er imidlertid fortsatt ute til nærmere seriestart. Det skal ikke ha hatt noen påvirkning på interessen rundt Skeid-juvelen.

– Det er mange klubber som har fulgt Jakob tatt lenge. Han er en talentfull og ung spiller, og flere av klubbene som nå vurderer Jakob ser på muligheten til å utvikle han videre. For Jakob er det også muligheter til å ta steget opp enda et nivå etter den første overgangen, og derfor er det nok mange klubber som ønsker å tilegne seg en spiller det er stor konkurranse om, sier han.

Tromsø har nylig solgt August Mikkelsen til Hammarby for over 20 millioner. Det kan også være med på å gi Skeid ytterligere incentiv for å presse prisen oppover på Romsaas, som i Tromsø kan bli lagkamerat med tidligere Kjelsås-ving Yaw Paintsil. Et eventuelt salg av Romsaas kan igjen få konsekvenser for hva som skjer med Marcus Melchior, som også er ettertraktet.

– Det er i utgangspunktet to separate ting, som ikke har så mye med hverandre å gjøre. Men vi har også et ansvar for at Skeid er konkurransedyktige i ligaen, og derfor kan det som skjer med en spiller legge føringer for andre spillere. Alle spillere er til salgs for rett pris, men det kan være at prisen på neste mann ut vil stige fordi man egentlig ikke vil selge, sier Holmeide Strand.

P.S: Skeid signerte tidligere torsdag en keeper i Mats Trige fra nettopp Tromsø ut sesongen. Dermed er keeperkabalen spikret, med Lars Kvarekvål og Skeid 2-keeper Kasper Ofstad som de to andre i keeperteamet denne sesongen.

