Skadesmell for United: Eriksen ute i tre måneder

Det opplyser Manchester United på sin nettside. I oppdateringen skriver klubben at ankelskaden trolig holder Eriksen på sidelinjen fram til slutten av april eller starten av mai.

Eriksen har spilt 31 kamper siden overgangen til rødtrøyene. Skaden er en stor nedtur for laget som jakter på topp fire og en mesterligaplass neste sesong. United har igjen fire kamper i mai i Premier League. Det er med andre ord ikke mye igjen av sesongen når Eriksen ser ut til å være tilbake.

Manchester United har fått et løft den siste tiden under Erik ten Hags ledelse.

Drømmen om et etterlengtet trofé lever også i beste velgående for United, som fortsatt er med i FA-cupen og ligacupen. I europaligaen om drøye to uker venter Barcelona til en dobbeltkamp om å bli klar for sluttspillet.

Det var i FA-cupkampen mot Reading lørdag at det gikk galt for Eriksen etter en stygg takling av Andy Carroll. Angriperen ble senere utvist da han fikk sitt andre gule kort i kampen som endte med 3-1-seier til United.

Eriksen ble sett gående på krykker utenfor Old Trafford etter kampen.

