Elliotts drømmetreff sendte Liverpool videre i cupen

I det 13. minutt førte han ballen fra egen banehalvdel i høyt tempo på en kontring. Da ingen gikk på ham, fyrte han løs fra 25 meter. Ballen duppet over hjemmelagets keeper José Sa, som sto for langt ute til å kunne redde.

Det var et drømmetreff og akkurat det Jürgen Klopps lag trengte etter 0-3-smellen mot Brighton i ligaen sist helg. Liverpool skapte ikke masse, men slapp heller ikke Wolverhampton til sjanser før langt ut i den andre omgangen.

Det var spilt over halvannen omgang da Caoimhin Kelleher i Liverpool-målet måtte gjøre sin første redning. Da viste han derimot høy klasse ved å slå et frispark fra Ruben Neves over mål.

Noen minutter senere hadde Raúl Jiménez en stor sjanse på innlegg fra Adama Traoré, men Joe Gomez kom i veien. Hjemmelaget presset veldig for utligning mot slutten. På overtid kom Matheu Cunha til avslutning med hodet fra kort hold, men fikk ikke nok fart på ballen, og Kelleher reddet enkelt.

Seieren betyr at Liverpool skal tilbake til Brighton på jakt etter revansj søndag 29. januar.

[ Klopp: – Vi må tilbake til det grunnleggende ]

[ Ny Liverpool-skuffelse – slått 3-0 av Brighton ]