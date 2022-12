Rashford med mål og assist da United vant i regnet

Rashford, Anthony Martial og innbytter Fred scoret. Casemiro spilte en viktig rolle ved to av målene.

I øsende regnvær fikk Erik ten Hag se sine spillere lage en aldri så liten målflom mellom det 19. og 22. minutt av kampen på Old Trafford. Ledermålet kom på et innøvd hjørnespark, da Forest-forsvaret ikke var våkent nok.

Raphaël Varane startet et løp mot ballen, men bremset opp og fikk motspillerne til å gjøre det samme. Bak ham kom Rashford på et løp som ble fullført, og da Christian Eriksen slo hjørnesparket skrått ut i feltet, kunne den engelske landslagsspissen uhindret styre ballen inn i lengste hjørne.

Det smarte dødballmålet fikk snart selskap av et helhjertet kontringsmål. Casemiro vant ballen nær egen dødlinje, og United fraktet ballen raskt framover ledsaget av tunge løp. Bruno Fernandes slo en løpeball til Rashford, som førte ballen på venstresiden, vendte av en motspiller og sentret til målscorer Martial.

Skuddet var ikke veldig godt, og keeper Wayne Hennessey fikk hansken på den våte og sleipe ballen, som likevel trillet inn i hjørnet.

VAR-annullering

United var klart best og kunne hatt flere mål tidlig i kampen. Allerede i det 5. minutt slo Hennessey en avslutning fra Tyrell Malacia i stolpen og ut.

Gjestene fra Nottingham yppet seg etter hvert, og i det 40. minutt jublet de en liten stund for redusering da Renan Lodis frispark havnet i mål via hodet til Ryan Yates og foten til Willy Boly. VAR sjekket målet i flere minutter, først på mulig hands på Yates, så for offside på Boly.

Det var ikke hands, men Boly var i offside da Yates nikket, og målet ble annullert.

Med to måls ledelse ved pause hadde United-fansen grunn til å synge i regnet. Laget deres var ubeseiret i sine 123 siste Premier League-kamper med pauseledelse (106-17-0), og den rekka økte til 124.

Gode redninger

United var ferligst også i den andre omgangen. I det 57. minutt kom Antony gjennom etter fint forarbeid av Rashford og Fernandes, men Hennessey svarte med en flott redning.

Keeperen berget Forest igjen da Martial avsluttet noen minutter senere, og da Rashford fikk sjansen etter hjørnespark midt i omgangen.

David de Gea måtte også vise klasse noen ganger, men Fred satte punktum i det 87. minutt etter ballerobring og flott framspill fra Casemiro. United er nå bare poenget bak Tottenham på den viktige fjerdeplassen, attpåtil med en kamp mindre spilt.

Nottingham Forest er fortsatt nest sist, med bare Southampton bak seg.

Sykdom i United-stallen gjorde at Varane startet bare ni dager etter at han måtte ut med skade i VM-finalen i Qatar. Victor Lindelöf, Scott McTominay og Harry Maguire var blant de sykdomsrammede. Sistnevnte kom inn som innbytter.

