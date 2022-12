James skadd i comebacket da Chelsea kom tilbake på vinnersporet

Chelsea hadde ikke slått et engelsk lag siden 16. oktober (Aston Villa). Selv om VM-pausen fylte mye av tiden siden da, hadde laget spilt seks hjemlige kamper på rad uten seier.

Tirsdag kunne laget komme opp i fire strake tap for første gang siden 1990-tallet, men to scoringer tidlig i kampen førte til at både spillere, supportere og Potter kunne senke skuldrene noe.

Bournemouth har sluppet inn flest mål i Premier League i høst, og de aller fleste på bortebane. Vi så hvorfor etter et drøyt kvarter. Først fikk Jorginho masse rom midt på banen og benyttet det til å spille opp Mason Mount, som også fikk tid og rom. Han spilte fram Raheem Sterling, som fant Kai Havertz ved lengste stolpe.

Lenge siden

Tyskerens scoring var Chelseas første PL-mål siden oktober, og Sterling noterte sitt første målpoeng i serien siden august.

Etter vel halvspilt første omgang ble det 2-0. Denis Zakaria ble taklet i feltet, men Havertz plukket opp ballen og trillet den ut til Mount. Fra 20 meter skrudde han den pent i hjørnet.

Christian Pulisic hadde også ballen i mål før pause, men det ble blåst frispark mot Havertz i forspillet. Pulisic mente seg også snytt for straffespark da Adam Smith dro ham i trøya tidlig i kampen.

Nedtur

Bournemouth-keeper Mark Travers holdt gjestene inne i kampen med gode redninger på avslutninger fra James og Sterling på overtid i første omgang.

Den andre omgangen ble et antiklimaks, og spesielt en nedtur for hjemmefansen da James måtte ut med skade. Det skjedde i det 52. minutt, og han så fortvilet ut da han gikk av banen,

Reece James spilte sin første kamp på 11 uker. Han mistet blant annet VM på grunn av kneskaden han pådro seg mot Milan i mesterligaen i oktober. Nå kan det vente mer tid på sidelinja.

