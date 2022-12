18-åring trygget Liverpool-seier etter Villa-press

Seieren var svært viktig for Liverpool, som har en stor jobb foran seg for å sikre mesterligaspill neste sesong.

Anfield-klubben og Mohamed Salah trengte bare fem minutter på å gå opp i ledelsen borte på Villa Park.

Trent Alexander-Arnold slo en nydelig utsidepasning til Andy Robertson på høyrekanten, som slo ballen inn til Salah. Egypteren kunne enkelt trille inn 1-0.

Den målgivende pasningen var Robertsons 54. i Premier League. Det er flest av alle forsvarsspillere siden den engelske toppserien ble hetende Premier League i 1992.

Selvmål?

15 minutter og to Villa-sjanser senere stanget Joel Matip inn Liverpools andre nettkjenning for kvelden. Dessverre for gjestene ble stopperkjempen avblåst for offside.

Åtte minutter før pause sto det likevel 2-0 til gjestene. Villa klarte ikke å klarere en corner etter gjentatte forsøk. Salah snappet opp ballen og la den tilbake til Virgil van Dijk, som banket ballen via Tyrone Mings og i mål.

Premier League har kreditert den nederlandske midtstopperkjempen scoringen.

40 sekunder inn i andre omgang løp Ollie Watkins seg alene med keeper og satte inn det han trodde var en redusering for Villa. Dessverre for spissen var han vinket av for offside.

Ung magiker

Watkins fikk imidlertid utligningen sin 15 minutter senere da Douglas Luiz slo et innlegg inn til spissen, som headet inn 1-2-målet.

I det 79. spilleminutt ble Stefan Bajcetic byttet inn for Liverpool-kaptein Jordan Henderson. 18-åringen hadde bare fått ett innhopp i ligaen fra før, men trengte bare to minutter på å sende Liverpool opp i 3-1.

Liverpool ligger på 6.-plass på Premier League-tabellen med 25 poeng etter 15 serierunder. Rødtrøyene har fem poeng opp til Tottenham på 4.-plass. Arsenal topper tabellen med 37 poeng.

