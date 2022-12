Massevis av norsk rutine i hoppuka – disse er tatt ut

Det er et rutinert mannskap Norge tar med seg til Mellom-Europa. Daniel-André Tande deltar for niende gang, mens Johann André Forfang er klar for sin åttende hoppuke.

Kristoffer Eriksen Sundal blir debutant, mens 31-åringen Anders Fannemel gjør comeback etter å ha mistet de tre siste sesongene med skader. Han er også klar for sin åttende hoppuke etter å ha kvalifisert seg via kontinentalcupen.

Dette er de sju norske hopperne: Halvor Egner Granerud (Asker), Anders Fannemel (Hornindal), Johann André Forfang (Tromsø), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Kristoffer Eriksen Sundal (Koll), Daniel-André Tande (Kongsberg)

Hoppuka starter i Oberstdorf 29. desember, fortsetter i Garmisch-Partenkirchen 1. nyttårsdag, Innsbruck 4. januar og avsluttes i Bischofshofen 6. januar.

