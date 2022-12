Mållinjeteknologi godkjente Japans omdiskuterte vinnermål mot Spania

Ao Tanaka tuppet ballen i mål etter 51 minutter i torsdagens oppgjør, men situasjonen i forkant har skapt diskusjoner i fotballmiljøet. Flere har reagert og ment at Kaoru Mitoma ikke rakk ballen nede ved dødlinja før han slo den videre. Argumentet har derfor vært at seiersmålet aldri burde blitt godkjent.

Fredag sier Det internasjonale fotballforbundet at teknologi ble brukt for å bekrefte at ballen var i spill på pasningen som førte til målet.

«Japans andre mål i 2-1-seieren over Spania ble sjekket av VAR for å finne ut om ballen var utenfor banen. VAR-dommerne brukte mållinjeteknologi for å sjekke om ballen var delvis inne», heter det i en uttalelse.

«Andre kameravinkler kan gi et uriktig bilde, men ut ifra bevisene var ballen aldri ute av spill», skriver Fifa videre.

Med seieren ble Japan gruppevinner og møter Kroatia i åttedelsfinalen.

[ Japan sjokkerte Spania, men for Spania passet tapet bra ]