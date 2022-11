PSG-sjefen ut mot Qatar-kritikerne: – Jeg forstår det ikke

– Vi er ikke perfekte, vi har gjort feil, som alle andre, men vi har utviklet oss som nasjon og samfunn raskere enn noen andre før. Det som frustrerer meg er at folk som ikke har vært her snakker om Qatar. Jeg forstår det ikke. Du må komme hit for å se selv: menneskene, kulturen, fasilitetene, verdiene og ydmykheten som vi har her, sa Al-Khelaifi til Marca.

Qatar-VM har vært et kontroversielt mesterskap siden dagen de fikk tildelt verdensmesterskapet i 2010. Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel i ettertid.

Qatar har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene. Den sterkeste kritikken har kommet rundt behandlingen av fremmedarbeiderne i landet. Nylig innrømmet VM-sjef Hassan Al-Thawadi at det er flere hundre mennesker som har gått bort i byggingen av verdensmesterskapet.

– Respekteres menneskerettighetene i Qatar?

– Vi har gjort feil som alle andre, men vi er gode og hyggelig mennesker, vi ønsker folk velkommen, vi bryr oss om dem. Husk at vi er en liten nasjon, så vennskap er viktig. Jeg synes også det har vært problemer før med tidligere VM og andre store arrangementer, men dommen her har blitt helt blåst ut av proporsjoner, sa PSG-sjefen.

[ VM-sjefen innrømmer hundrevis av dødsfall i Qatar: – Mellom 400 og 500 ]