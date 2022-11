Tyskland sløste og raknet – 1-2-tap for Japan i første VM-kamp

Det ble en elendig VM-innledning for det tyske laget som før kampen markerte sin skuffelse over Fifa ved å holde seg for munnen da det offisielle lagbildet ble tatt.

Tyskerne tok oppskriftsmessig ledelsen og kjørte kraftig på for 2-0, men da sjanse på sjanse ble misbrukt, så Japan og Ritsu Doan sitt snitt til å utligne. Innbytteren avsluttet en fin opprulling etter 75 minutter ved å score på Takumi Minaminos pasning.

Den høyst overraskende snuoperasjonen ble fullbyrdet sju minutter senere av nok en innbytter. Takuma Asano lurte Tysklands offsidefelle, forserte og avsluttet glitrende ved første stolpe.

Tyskerne presset voldsomt for utligning mot slutten, men fikk ikke ballen i mål.

Rystet

Det skal nevnes at det hadde kommet et japansk varsel i forkant av 1-1-målet. Blåtrøyene kom til en diger sjanse, men Manuel Neuer vartet opp med en redning i ypperste klasse.

Tidligere i kampen hadde det meste tydet på en kontrollert tysk seier. Etter litt unøyaktighet i starten koblet hvittrøyene fullstendig grep om oppgjøret fra om lag et kvarters spill.

Stormløpet mot Japans mål resulterte i et straffespark da keeper Shuichi Gonda overfalt David Raum i egen boks etter en halvtime. Ilkay Gündogan var sedvanlig trygg fra ellevemetersmerket og gjorde 1-0.

Tyskerne fortsatte å kjøre kampen, og Kai Havertz satte ballen i mål på overtid i første omgang, men den ble underkjent for en klar offside. Også Japan hadde en offside-annullert scoring før pause.

Sjansesløseri

Tyskerne gikk offensivt til verks også etter hvilen, og et umiddelbart skremmeskudd kom fra Serge Gnabry. Under to minutter var spilt da han hamret ballen over via tverrliggeren.

19-åringen Jamal Musiala kom nær scoring like etter, men også han sendte ballen over mål. Senere traff Ilkay Gündogan stolpen, før Tyskland slapp seg litt ned og lot Japan komme på et par overganger.

Men igjen skulle tyskerne skape farligheter når de satte fart framover. Uttellingen foran mål var det derimot verre med. Jonas Hofmann og Gnabry misbrukte store sjanser etter 69 og 70 minutter.

Da snudde kampbildet totalt, og Tyskland fikk store problemer med å demme opp for japanernes vilje og hurtighet. På sju meget gode Japan-minutter klarte de å snu kampen og stå for nok en VM-overraskelse dagen etter at Saudi-Arabia slo Argentina med samme sifre.

