United-stjernen vurderer klubbskifte: – Kan være aktuelt

Midtbanespilleren forteller om utfordringene under landslagssamlingen i Spania. Fredag var hun ubenyttet reserve i 1-2-tapet mot Frankrike.

I sesongens seks første kamper i den engelske superligaen har det kun blitt tre korte innhopp for et Manchester United som har fem seirer og ett tap.

Landslagssjef Hege Riise har flere ganger tatt opp hvor viktig spilletid i klubblag er for å få en plass på hennes lag.

– Det er noe Hege er ganske opptatt av og noe jeg har fått for lite av i klubb. Jeg føler at jeg virkelig er i drivet på trening og sånn og håper på mer spilletid etter hvert. Jeg må være tålmodig litt til før jeg tenker på hva framtiden blir, forteller Risa til NTB.

Hun ble klar for United i fjor sommer med en kontrakt som strekker seg ut 2022/23-sesongen med opsjon på ett år til.

[ Klart for sesongstart i kvinnefotballfeberens England: – Blir en drøm ]

– Vurderer hele tiden

Playmakeren kom ikke med i Riises to første landslagsuttak etter at hun tok over roret i august. Risa, som står med 54 landskamper, ble også utelatt i det andre uttaket, men ble etterinnkalt og var i startelleveren som slo Nederland 2-0 i oktober.

Til sommeren står VM for tur. Det gjør at et klubbskifte kan bli aktuelt, men bergenseren tror det også kan bli vrient.

– Det er absolutt noe jeg vurderer hele tiden om kan være aktuelt. Og så er jeg under kontrakt. Jeg tror United nok kommer til å bli litt vanskelige, for de ønsker å ha meg som spiller i klubben. Treneren ønsker å bruke meg. Det er egentlig bare det at han ikke har brukt meg nok, forklarer Risa.

[ «Nye» Norge vil revansjere EM-fiaskoen: – Et vondt sår som aldri vil gro helt ]

Håper det ikke blir aktuelt

Landslagssjef Riise sier hun ikke rådgir spillerne om klubbvalg.

– De vet selv hva som gjelder og hva de har lyst til. Hvis man ser gjennom året, kikker jeg på hvor mye de har spilt i sine klubber, hvor mange 90-minuttere har de spilt. Det er en utfordring å ta igjen det. Det med spilletid blir viktig utover, sier Riise til NTB.

27-åringen ønsker i utgangspunktet ikke å forlate United.

– Jeg håper at det ikke blir aktuelt, men jeg må absolutt se på muligheten til at det kan bli sånn, sier hun.

Lørdag møter Risa og co. serieleder Arsenal.

[ Mål-Haug imponerer i Hegerbergs fravær: – Det gjelder å gripe sjansen ]