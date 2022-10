Haaland klar for sitt første Manchester-derby: – Det blir spesielt

I forkant av storoppgjøret mellom de to rivalene fra Manchester har Haaland gjort et intervju med Sky Sport-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

Der diskuterte de en rekke ting, blant annet Haalands enorme start for de lyseblå og oppgjøret mot byrival United.

Ingen spillere har kommet bedre i gang i Englands toppdivisjon enn Haaland de siste 30 årene. City-spissen står allerede med elleve mål på sine sju første ligaoppgjør.

Han har også satt rekord ved å score i sine fire første PL-kamper på bortebane. Neste hinder er Manchester United.

– Det blir spesielt. Jeg landet i England etter landslagsoppdraget og det første jeg tenkte på var søndagen. Det kommer til å bli bra å få oppleve mitt første derby, sier Haaland i intervjuet.

[ Haaland foran sitt første Manchester-derby: Dette er målrekordene han kan knuse ]

Forskjell

Et av diskusjonstemaene som ble tatt opp i intervjuet var duellen mellom den norske 22-åringen og Manchester United-midtstopper Lisandro Martínez. Der ble også høydeforskjellen mellom Haaland (195 cm) og Martinez (175 cm) nevnt.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det før du nevnte det nå. Men jeg tror at hvis vi spiller på vårt beste, så spiller det ikke noen rolle hvem som spiller i forsvaret eller hvilket lag vi møter, sier Haaland og legger til:

– Jeg prøver å fokusere på meg selv.

[ Gode spissnyheter for Manchester United før byderbyet ]

Duo

Kevin De Bruyne har levert seks målgivende (flest av alle i PL denne sesongen), hvorav to av pasningene har vært på Haalands mål.

– Hvis løpet er perfekt og han (De Bruyne) slår perfekte innlegg, så kan ingen forsvare seg mot oss, sier Haaland om samarbeidet med den belgiske midtbanespilleren.

– Men det er mot Manchester United og det er et derby. Man må være fokusert for det betyr mye for folk, så vi må være klare, fortsetter kraftspissen.

Manchester City møter Manchester United 15.00 søndag.

[ Guardiola spent på Haalands luftstyrke i derbyet ]