Guardiola spent på Haalands luftstyrke i derbyet

Manchester Citys norske scoringsmaskin er 1,95 meter høy og skal trolig bryne seg på Martinez (1,75 m) i Manchester United-forsvaret. Hva får forskjellen å si for kampen?

Svaret trenger ikke være gitt, skal vi tro City-manager Pep Guardiola.

– Jeg liker det når folk undervurderer spilleres størrelse. Han (Martinez) er en fantastisk og aggressiv spiller, og han er flink til å bygge opp spillet. Det er ikke første gang han spiller mot høyere spisser, så det kan han takle, sa spanjolen før søndagens byderby.

– Erling vil være høyere på innlegg. Vi får se hva som skjer.

[ United-suksess ga månedspriser til Rashford og Ten Hag ]

Rekordstart

Martinez fikk hard medfart etter sine første kamper for United. Flere i det britiske ekspertkorpset mente argentinerens høyde ville bli et stort problem, men siden har han stått fram med strålende stopperspill og stilnet debatten.

Ingen spillere har hatt en bedre start på Premier League-livet enn Haaland. 11 mål på sju kamper er fasiten hittil.

Jærbuen har scoret i sju strake kamper (fem i Premier League). Den rekken satser han på å utvide mot United.

[ Haaland foran sitt første Manchester-derby: Dette er målrekordene han kan knuse ]

Tett program

For noen år siden ble han sterkt koblet til Old Trafford-klubben. På tampen av 2019 meldte flere medier at daværende United-manager Ole Gunnar Solskjær var i samtaler med Haaland, men en overgang ble aldri noe av. I stedet endte han opp i Borussia Dortmund.

Det er to formlag som møtes i Citys storstue. Vertene er ubeseiret så langt i høst, mens United står med fire strake ligaseirer (deriblant mot Liverpool og Arsenal).

Et hardkjør venter Manchester City og de øvrige europacuplagene i Premier League. De neste seks ukene skal de gjøre unna hele 13 kamper hver seg.

[ Conte om knalltøffe uker i vente: – Galskap ]