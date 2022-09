Stjerneskuddet Fofana med rødt kort da Molde tapte for Djurgården i conferenceligaen

Djurgården sto med tolv seirer og én uavgjort på hjemmebane i alle turneringer denne sesongen før torsdagens oppgjør. Mot den norske serielederen kom de under da Fofana satte inn et straffespark like før pause.

Den svenske tabelltoeren viste seg imidlertid sterke i annen omgang og vendte ved hjelp av scoringer fra Amadou Doumbouya og Emmanuel Banda. Med et kvarter igjen utlignet Emil Breivik, men på overtid kriget Joel Asoro inn seiersmålet for vertene fra Stockholm.

Fofana fikk marsjordre ti minutter ut i annen omgang. Da hadde han først fått gult for å ha feiret provoserende foran Djurgården-supporterne, før han fikk sitt andre gule i den duell like etter Doumbouyas mål.

Svenskene styrte store deler av kampen og skapte flere farligheter. Klubben ligger som nummer to i Sverige og kjemper i likhet med Molde om seriegull i år.

Gustav Wikheim, som har vært svært god denne sesongen, var ikke med i Djurgården-troppen grunnet skade.

Molde står med ett poeng i gruppen etter 0-0-kampen mot Gent sist. Gent slo Shamrock Rovers 3-0 torsdag og leder gruppen sammen med Djurgården.

Omdiskutert

Etter et heftig Djurgården-press i innledningen tok Molde ledelsen fem minutter før pause. Ola Brynhildsen kom seg forbi Jesper Löfgren og ble felt. Dommeren pekte på straffemerket til store protester.

Djurgården-keeper Aleksandr Vasjutin gikk rett vei, men Fofanas avslutning var helt ute til siden og han nådde ikke bort. I etterkant feiret han provoserende foran hjemmesupporterne og fikk tildelt gult kort.

Tidlig i annen omgang skulle det igjen skje en omdiskutert situasjon.

Et hjørnespark ble slått ut i feltet hvor Banda stusset til bakerste stolpe. Der kom Doumbouya og stanget ballen i mål, men Molde mente at Marcus Danielson på ulovlig vis hindret Jacob Karlstrøm i å komme ut på ballen. Dommeren lot utligningsmålet stå.

Rødt kort

Bare minutter etter utligningen fikk Fofana sitt andre gule og fikk marsjordre etter en situasjon med Haris Radetinac.

På det påfølgende frisparket lå ballen igjen i målet bak Karlstrøm. Molde-forsvaret fulgte ikke med da Magnus Eriksson slo en rask stikker til Banda som var sikker alene med Karlstrøm.

Brynhildsen kom til en god mulighet med 20 minutter igjen, men skuddet med utsiden av foten gikk like utenfor. Med et kvarter igjen kom utligningen. Kristian Eriksen kom fri på kanten og slo ballen inn foran mål. Den ble klarert ut av 16-meteren, men der kom Breivik og banket den i mål.

Da Molde så ut til å sikre ett poeng, kriget Asoro ballen i mål etter mye kluss i Molde-feltet.