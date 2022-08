Politiet etter tribuneskandalen i Stockholm: – Fengsel er på straffeskalaen

Etter kampen ble det bråk mellom de to supportergrupperingene på stadion. Veton Berisha sørget for at kampen endte 2-2 mellom lagene.

Senere på kvelden oppsto det også en konfrontasjon mellom 100 personer i Årsta i sentrum.

– Vi er positive til at mange vil bli identifisert og innkalt til avhør denne uken, sier politiets pressesekretær Ola Österling til SVT.

– For dem som blir identifisert og har deltatt i voldelige opptøyer, er fengsel på straffeskalaen. Det kan også være snakk om utestengelse og adgangsforbud (på stadion), sier Österling.

Ingen skal ha blitt alvorlig skadd i hendelsene.

Interesseorganisasjonen Svensk elitfotboll (Sef) har kontaktet AIK etter derbyet. En gjennomgang venter for å se hva som er blitt ødelagt på stadion.

– Vi må huske på at flertallet av de 45.000 som var til stede, ikke var med på dette. Det er viktig å ha presisjon for å få tatt dem som var involvert, sier Sefs generalsekretær Mats Enquist.

