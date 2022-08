Bernd Leno bytter Arsenal med Fulham

– Jeg er lettet over at det gikk i orden og veldig glad for å være her. Det tok tid, men til sist fikk vi det til, og det er det viktigste. Jeg gleder meg til å trene og spille med laget, sier Leno til klubbens nettsted.

– Bernd Leno er keeperen vi har jaktet på i dette overgangsvinduet, og vi er veldig glade for å ha blitt enige om en overgangssum. Han har spilt på høyeste nivå og vil ta med seg erfaring og lederegenskaper til laget vårt, sier sportsdirektør Tony Khan.

Overgangssummen er ikke offentliggjort.

Leno slo gjennom i Leverkusen og har vært Arsenal-spiller siden 2018. Han har spilt ni landskamper for Tyskland.

