Ødegaard om kapteinsoppgaven: – Glad, stolt og takknemlig

Hans lag slo Sevilla 6-0 i en treningskamp lørdag. Arsenal ligaåpner i den engelske eliteserien fredag borte mot Crystal Palace.

– Jeg er selvfølgelig glad, stolt og takknemlig for tilliten og at han (manager Mikel Arteta) vil ha meg som kaptein. Det er noe stort for meg å oppnå. Jeg kommer til å nyte det, sier Ødegaard til Arsenals nettsted.

– Dette dreier seg ikke bare om meg eller noen få andre spillere. Det er viktig at alle i spillergruppen tar lederansvar.

Fra tidligere var Ødegaard norsk landslagskaptein.

– Han har gjennom de siste 18 månedene vist at han representerer klubbens verdier på en best mulig måte. Han har en vilje og ambisjon om å ta denne klubben til et nytt nivå. Han er respektert av alle i Arsenals organisasjon. Jeg er stolt over å kunngjøre at han blir kaptein, sa Arteta etter lørdagens kamp.

Arsenal ble nummer fem i Premier League sist sesong. Den var én plass for langt nede på tabellen til å sikre mesterligaspill.

