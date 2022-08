Medier: Strandberg signerer for Vålerenga

Den solide midtstopperen har spilt i utlandet i lang tid før han returnerer til Eliteserien og Vålerenga. Både TV 2, Nettavisen og VG hevder å ha kilder på at midtstopperen igjen skal kle seg i kongeblått.

Oslo-klubben har varslet en pressekonferanse klokken 14 der det er ventet at Strandberg blir presentert.

Han var sist i Serie A med Salernitana før kontrakten hans gikk ut etter sist sesong.

32-åringen har bred erfaring og kan skilte med 27 landskamper. Han har vært et klart førstevalg på stopperplass etter at Ståle Solbakken tok over som landslagssjef. I forrige uke uttalte Solbakken til NTB at klokken tikket for Strandberg til å finne seg en ny klubb.

Fremover skal han spille for et Vålerenga som i det siste har fått en opptur etter en tung sesongstart. De kongeblå står med fire strake seirer og ligger på 6.-plass i serien.

Strandberg ble i 2015 solgt fra Rosenborg til russiske Krasnodar. Der var han innom Ural før han gikk til italienske Trapani etter kontraktens utløp. Deretter ble han sendt tilbake til Ural før han gikk til Salernitana i juli i fjor.

Strandberg har ikke spilt en klubbkamp siden 7. november i fjor mot Lazio.

