Holse herjet i ny RBK-seier – snudde etter marerittstart

Den danske kantspilleren utlignet først til 1-1 med en flott avslutning drøye ti minutter etter hvilen. Halvveis ut i 2. omgang serverte han Erlend Dahl Reitan, som enkelt kunne sette Rosenborgs ledermål. Trønderen scoret dermed i sin andre kamp på rad.

Rosenborg hadde før lørdagens kamp ikke vunnet i Skien siden 2015.

– Først og fremst er det utrolig deilig med en seier i dag. Det er viktig for å henge med i medaljekampen, sa Holse til Discovery.

Odd best fra start

Det hjalp lite at Odd kom best i gang hjemme i Skien. Allerede etter ti minutter rullet vertene opp et angrep til høyre i banen. Foran mål skled midtbanemann Filip Jørgensen inn 1-0 til hjemmelaget.

– I første omgang er vi ikke til stede på banen og blir rett og slett kjørt over. Vi henger ikke sammen og løper i tre forskjellige retninger. Det er bekymringsverdig at vi trenger en pauseprat på 15 minutter for at vi skal klare å snu det, fortsatte Holse.

Et kvarter før slutt hamret Ole Sæter inn RBKs 3-1-ledelse med sitt sjuende mål for sesongen, og seieren så ut til å være sementert. Odds Abel Stensrud ville det imidlertid annerledes og hamret inn reduseringen med ti minutter igjen å spille.

Flau Sæter

– Det var en etterlengtet scoring. I første omgang ble vi regelrett pisset på, og det var en skamfull gange inn til pausen. Jeg har aldri vært så flau i hele mitt liv, og vi ble enige om å legge om. Odd er sårbare når de taper ballen, og vi lyktes godt med å utnytte det. Jeg lever av å score mål, så det er deilig. Det vi gjør i andre omgang er bra, sa Ole Sæter etter 3-2-seieren i Skien.

– Vi spilte en god kamp, så det er synd vi rotet det bort. Personlig er jeg godt i gang, så nå skal jeg ta over Eliteserien, sa Odds Abel Stensrud til Discovery.

Tross et intenst Odd-press de siste minuttene, klarte Rosenborg å holde unna.

– Vi er fire ganger alene med keeper i 2. omgang, og det er sjanser som ligner straffespark. Jeg er veldig fornøyd med den omgangen, og det er sterkt av gutta som klarer å snu dette. I første omgang lå vi strukturelt feil defensivt, og da var Odd klart bedre, sa RBK-sjef Kjetil Rekdal.

Skuffet Odd-trener

– Jeg synes vi var kjempegode i første omgang. Da satt det meste. Vi gjør en god sluttspurt, og jeg synes vi hadde fortjent 3-3. Vi må ikke grave oss for mye ned, sa Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen etter tapet.

Seieren løftet trønderne opp på en foreløpig 4.-plass med 28 poeng. Opp til Molde på tabelltopp er avstanden åtte poeng.

Neste kamp for Odd er borte mot regjerende eliteseriemester Bodø/Glimt førstkommende lørdag. Rosenborg tar imot Rekdals tidligere arbeidsgiver HamKam på Lerkendal samme dag.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 16

Odd – Rosenborg 2-3 (1-0)

Skagerak Arena, 4292 tilskuere

Mål: 1-0 Filip Rønningen Jørgensen (9), 1-1 Carlo Holse (55), 1-2 Erlend Dahl Reitan (65), 1-3 Ole Sæter (76), 2-3 Abel Stensrud (80).

Dommer: Marius Hansen Grøtta, Malmefjorden.

Gult kort: Filip Rønningen Jørgensen, Joshua Kitolano, Odd, Olaus Skarsem, Renzo Giampaoli, Rosenborg.

Lagene:

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Josef Baccay (John Kitolano fra 72.) – Filip Rønningen Jørgensen, Solomon Owusu, Joshua Kitolano – Conrad Wallem (Mikael Ingebrigtsen fra 77.), Abel Stensrud, Milan Jevtovic (Syver Aas fra 77.).

Rosenborg (3-2-3-2): André Hansen – Tobias Børkeeiet, Markus Henriksen, Sam Rogers – Erlend Dahl Reitan (Renzo Giampaoli fra 77.), Adrian Pereira – Olaus Skarsem, Victor Jensen (Edvard Tagseth fra 45.), Carlo Holse – Bryan Fiabema (Marius Broholm fra 45.), Ole Sæter (Pawel Chrupalla fra 84.).

Øvrige resultater: Aalesund – Bodø/Glimt 1-2, HamKam – Kristiansund 0-1, Odd – Rosenborg 2-3, Tromsø – Sandefjord 3-0, Jerv – Vålerenga 2-5.

