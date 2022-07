Kitolano med perlescoring da Tromsø slo et tafatt Sandefjord

Sandefjord har vært et av de beste lagene på bortebane denne sesongen, men mot Tromsø var det vertene som var best. To mål av Kitolano og ett av Mikkelsen sørget for at Tromsø vant klart.

– Det var ikke den beste kampen vi har spilt med ball, men vi var effektive og scoret på det vi hadde. Vi er fornøyd med tre poeng. Det var det vi trengte i dag, sa Kitolano til Discovery.

Tromsø tar seg dermed opp på 16 poeng, men ligger fortsatt på kvalifiseringsplass. Likevel har de to kamper mindre spilt enn lagene foran på tabellen. Sandefjord står med 20 poeng på 9.-plass.

Perlescoring

Eric Kitolano ga tromsøværingene en drømmeåpning etter ni minutter da han limte ballen i krysset fra utsiden av 16-meteren.

– Jeg tror det er et av de beste målene jeg har scoret her, sa Kitolano i pausen.

Noen minutter senere ble August Mikkelsen lagt i bakken av Jesper Taaje inne i feltet. Dommeren pekte på straffemerket, og Mikkelsen satte ballen sikkert nede til venstre. Det var 21-åringens første nettkjenning i Eliteserien denne sesongen.

Punkterte kampen

Etter hvilen tok det ikke lang tid før Kitolano scoret igjen da han stanget inn et innlegg fra Lasse Nilsen.

Sandefjord fant ikke veien til nettmaskene, og dermed endte det med tap i Tromsø.

– Det var litt sirup fra oss. Vi slapp inn to enkle mål i starten, og da blir det tungt, sa Mats Haakenstad etter kampen.

– Vi kan ikke slippe inn mål så tidlig i begge omganger. Da blir det tungt å skulle jage mål hele tiden. Vi må luke bort sånne enkle feil, fortsatte han.

I neste runde møter Tromsø tabelljumbo Kristiansund borte, mens Sandefjord tar imot Viking på eget gress.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 16

Tromsø – Sandefjord 3-0 (2-0)

Alfheim, 2020 tilskuere

Mål: 1-0 Eric Kitolano (8), 2-0 August Mikkelsen (str. 13), 3-0 Kitolano (48).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Lars Markmanrud, Sandefjord.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Anders Jenssen, Christophe Psyché, Jostein Gundersen – Niklas Vesterlund, Lasse Nilsen (Warren Kamanzi fra 62.) – Sakarias Opsahl (Kent-Are Antonsen fra 63.), Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Runar Norheim fra 82.) – August Mikkelsen (Felix Winther fra 63.), Jasse Tuominen (Ebiye Moses fra 71.).

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Mats Haakenstad, Jesper Taaje, Fredrik Flo, Ian Smeulers – William Kurtovic, Lars Markmanrud (Vetle Walle Egeli fra 83.), Keanin Ayer (Filip Loftesnes-Bjune fra 83.) – Mohamed Ofkir (Benjamin Hellum Andersen fra 90.), Alexander Ruud Tveter (Youssef Chaib fra 64.), Franklin Nyenetue (Sivert Gussiås fra 64.).

Øvrige resultater: Aalesund – Bodø/Glimt 1-2, HamKam – Kristiansund 0-1, Odd – Rosenborg 2-3, Tromsø – Sandefjord 3-0, Jerv – Vålerenga 2-5.

---