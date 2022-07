Uefa svarer etter krass VAR-kritikk i fotball-EM

Asllani holdt ikke igjen på mandagens pressekonferanse. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) fikk der det glatte lag for antall kameraer som brukes i kvinnenes EM sammenlignet med herrenes turnering.

– Det er katastrofalt, helt ærlig, sa midtbanespilleren.

I tirsdagens semifinale blir det tatt i bruk 17 kameraer, mens det ble benyttet 36 i fjorårets EM for menn. Uefa mener likevel at det ikke utgjør noen forskjell.

«TV-produksjonen for kvinnenes EM er på nivå med standardproduksjonen for herrenes mesterliga. Viktigere er det at kamerastøtten for VAR til og med er bedre takket være tilgjengeligheten av ekstra offside- og elektroniske kameraer», skriver Uefa i en uttalelse.

I kvartfinaleseieren over Belgia fikk svenskene annullert en scoring etter en VAR-sjekk. Også i gruppespillet ble et Sverige-mål underkjent etter en titt på bildene.

Den svenske landslagssjefen Peter Gerhardsson uttalte seg også om VAR-bruken på mandagens pressekonferanse.

– Det skal ikke være forskjell på om det er EM for menn eller kvinner. Det er selvsagt uheldig dersom korrekte mål blir annullert, sa han.

Semifinalen mellom Sverige og England spilles på Bramall Lane i Sheffield tirsdag kveld.

