Xavi hyller Lewandowski etter seier i Barcelona-debuten mot Real Madrid: – En verdensstjerne

Den polske stjernespissen startet kampen, men ble tatt av etter hvilen. Likevel er Xavi fornøyd med innsatsen og hvordan han har kommet inn i klubben.

– Robert er en verdensstjerne. Han har kommet til oss med en utrolig ydmykhet, sier spanjolen og legger til at Lewandowski har tilpasset seg lag «veldig fort».

Brasilianske Raphinha, som også har signert for den spanske storklubben i sommer, scoret det avgjørende målet etter en snau halvtime. Xavi vil ikke høre noe om at det «bare» var en treningskamp etter seieren over erkerivalen.

– For meg så er det ingen vennskapskamper, sier midtbaneikonet.

Begge lag stilte så å si deres antatt beste mannskap i kampen. Blant annet fikk Reals nye midtbanegeneral Aurélien Tchouameni tillit på midtbanen, mens flere av de beste ble byttet inn etter hvilen.

