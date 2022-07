Flere spillere og en trener koronasmittet i den svenske EM-troppen

De to spillerne og treneren testet positivt på en antigentest og skal nå ta en PCR-test.

– Vi bekrefter i kveld eller i morgen, sier landslagslege Houman Ebrahimi.

Landslagslegen forteller at de tre smittede har milde symptomer og at de nå vil ta ytterligere forholdsregler for å unngå mer smitte.

– Nå skjerper vi restriksjonene og vil bruke munnbind innendørs hvis vi ikke klarer å holde avstand, sier Ebrahimi.

Legen ønsker ikke å gå ut med noen navn før de har fått svar på PCR-testen.

Utsatt pressekonferanse

Filippa Angeldahl, Nathalie Björn og Olivia Schough, samt assisterende landslagstrener Magnus Wikman skulle egentlig ha deltatt på en pressekonferanse mandag ettermiddag, men den ble utsatt.

«På grunn av potensielle positive covid-tilfeller, må vi utsette pressekonferansen som skulle ha startet nå», kunngjorde landslaget tidligere mandag.

Smittetilfellene kommer fire dager før svenskene skal spille kvartfinale i fotball-EM.

Mandag kveld blir det klart hvilket lag fra gruppe D som møter Sverige i kvartfinalen. Det står mellom Island, Italia og Belgia.

Flere smittetilfeller i EM

Sverige sikret kvartfinaleplassen med en knusende 5-0-seier over Portugal søndag.

Flere spillere har blitt smittet av koronaviruset under EM i England. I tillegg til Nederlands superstjerne Vivianne Miedema, har blant andre Tysklands Lea Schüller og Østerrikes Laura Wienroither gått glipp av EM-kamper etter å ha blitt smittet.

Englands landslagssjef Sarina Wiegman måtte også stå over Englands siste kamp i gruppespillet grunnet koronasmitte.

Sistnevnte var tilbake i spill for Østerrike da laget vant 1-0 og slo Norge ut av EM fredag sist uke.

