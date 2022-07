Fotball-EM: Nederland videre til kvartfinale – møter Frankrike

Resultatet i gruppespillets siste kamp gjør at Nederland ender som nummer to i gruppe C. De har like mange poeng som puljevinner Sverige, men havner bak på dårligere målforskjell.

Et smått sensasjonelt selvmål fra Ana-Maria Crnogorcevic sørget for nederlandsk ledelse like etter pause. En corner ble headet på tvers i feltet, og foran mål satte Ana-Maria Crnogorcevic ballen i eget nett på klønete vis.

Få minutter senere utlignet Géraldine Reuteler for Sveits. De rødkledde var nære ved å snu kampen like, men stolpen sto i veien. Drøye fem minutter før slutt scoret Romée Leuchter i stedet for Nederland.

På overtid kollapset Sveits, og kampen endte til slutt 4-1 til Nederland på Bramall Lane i Sheffield.

Nederland skal bryne seg på vinneren av gruppe D i kvartfinalen. Det betyr et møte med Frankrike, som er gruppevinner allerede før den siste kampen. To seirer mot Italia og Belgia har sørget for det.

Begge lag hadde alt å spille for før den siste gruppekampen. Sveitserne øynet et mirakuløst avansement med seier, mens nederlenderne på sin side trengte poeng for å være sikker på å gå videre.

