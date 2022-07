Dødballeffektivt Sverige til EM-kvartfinale etter 5-0-seier

Svenskene måtte bare unngå tap for å sikre seg kvartfinalebilletten. Det klarte de med glans.

Scoringer fra Filippa Angeldahl (to), Kosovare Asllani og Stina Blackstenius samt Carole Costas selvmål sørget for at de svenske jentene klarte det og vant gruppe C.

Portugal deltok i sitt andre europamesterskap på kvinnesiden og har fortsatt til gode å ta seg videre fra gruppespillet. I årets mesterskap endte de sist med ett poeng.

Mandag blir det klart hvilket lag fra gruppe D som møter Sverige i kvartfinalen. Det står mellom Island, Italia og Belgia.

I europamesterskapet i 2017 røk Sverige ut i kvartfinalen etter 2-0-tap mot vertsnasjon Nederland.

[ Nederland videre til kvartfinale – møter Frankrike ]

Dødballscoringer

Venstreback Jonna Andersson svingte inn en corner etter 21 minutter som Portugal-keeperen Patrícia Morais bokset ut i feltet. Angeldahl sto fri i feltet og satte ballen kontant i mål.

Senere sto samme spiller for Sveriges andre scoring. Et lavt frispark ble slått inn i feltet, og Angeldahl sto helt alene til å prikke inn 2-0.

Det ble mange stopp i spillet i førsteomgangen og hele sju minutter med overtid. I siste spilleminutt før hvilen satte Costa ballen i eget nett etter nok en dødball.

[ England med ny maktdemonstrasjon – videre med full pott ]

Straffe

Sverige fortsatte kjøret etter pause, og det gikk kun sju minutter før de gulblå fikk straffespark. Diana Silva handset inne i feltet, og Sverige-kaptein Asllani skrittet opp ved krittmerket.

Keeper gikk riktig vei, men Asllani satte straffen kontrollert nede ved høyre stolperot.

Fem minutter senere scoret Blackstenius på dødball, men etter en VAR-sjekk fra dommer ble målet annullert.

På overtid fikk Blackstenius endelig scoringen sin og la på til 5-0.

[ Ny EM-fiasko for kvinnelandslaget – slått ut etter tap for Østerrike ]