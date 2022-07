Drinkwater om «marerittet» i Chelsea: – Jeg kastet bort noen av mine beste år

Etter fem fantastiske år i Leicester, der Drinkwater blant annet var fast inventar på laget som tok seriegull i 2016, gikk turen videre til Chelsea og Stamford Bridge året etter. Etter fem nye år i den blå delen av London, flere av dem på utlån, forlot han klubben i juni.

Fasit etter Chelsea-oppholdet var 23 opptredener for klubben. Det utgjør i gjennomsnitt litt over fire førstelagskamper per sesong.

I et intervju med Sky Sports forteller 32-åringen om exiten fra Stamford Bridge.

– Jeg er lettet, for det er klart at det ikke var en situasjon som var bra for meg eller klubben. Jeg er sint på grunn av hvordan det har gått og hvordan jeg ble behandlet, men likevel ikke bitter, forteller Drinkwater.

På overgangsvinduets siste dag i 2018 skal Drinkwater ha fått beskjed fra daværende Chelsea-trener Maurizio Sarri at han ikke var en del av italienerens planer.

– Jeg fikk én time på å finne en ny klubb, men det var helt uaktuelt. Jeg har en sønn som er min første prioritet, og jeg bestemte meg derfor for å bli i klubben fram til januar.

– Det er frustrerende å se tilbake på hvordan alt endte. Jeg får likevel ikke endret på noe av det.

Drinkwater var utlånt til både Burnley, Aston Villa, Kasimpasa (Tyrkia) og Reading i løpet av fem sesonger som Chelsea-eiendel.

