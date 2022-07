Kvinnelandslaget droppet tur til stadion i Southampton: – Ikke så viktig

– De fleste foretrakk å droppe det. Vi hadde sen trening i Brighton, en lang reise hit og sen middag. De som ville hit ble med, men det var ikke mange. Resten kommer i morgen, sa Martin Sjögren under Uefa-pressekonferansen på stadion onsdag kveld.

– De fleste i troppen er vant til å spille på store arenaer, og da blir det ikke så viktig å besøke stadion. Tidligere ville det vært viktigere.

Slik Sjögren også gjorde i VM for tre år siden, valgte han bort treningen på kamparenaen som lagene er berettiget til. For å slippe den strengt håndhevede tidsgrensen på en time gjorde han unna siste trening på Premier League-laget Brightons anlegg før reisen vestover.

Til pressekonferansen hadde han med seg lagkaptein Maren Mjelde og Anja Sønsteby.

– Noen liker å være på stadion dagen før kamp, noen føler de ikke trenger det. For meg spiller det ingen rolle, sa Mjelde.

[ Individuell oppladning til EM-åpningskampen for de norske kvinnene ]

Hardt arbeid

Hun er tilbake etter den alvorlige skaden som satte henne utenfor i lang tid og truet med å koste henne EM.

– Jeg er veldig glad for å være her. Det betyr mye for meg å sitte her i dag. Jeg har ofte tvilt på at det ville skje, men 15 måneder med veldig hardt arbeid ligger bak når jeg spiller i morgen, sa hun.

– Det er godt å se henne tilbake med sin defensive autoritet og som leder. Det er godt å ha henne som kaptein, sa Sønstevold, som selv har blitt kvitt en skade som kunne truet hennes EM-deltakelse.

[ Neppe overraskelser i Norges lag mot Nord-Irland ]

Inspirasjon

Før kvinnelandslaget har sparket en ball i sitt EM i England, har J19-jentene allerede spilt seg fram til EM-finale i Tsjekkia. Det gleder landslagsstjernene.

– Vi har sett alle kampene, og det er inspirerende for oss. De fikk et tøff start med klart tap for England, men kom tilbake og har slått Tyskland, Sverige og Frankrike, sa Sønstevold.

– Jeg spilte selv EM-finale for J19 (0-1 mot Italia i 2008) og håper at de gjør det bedre. Det er hyggelig å se at de har spilt så bra. Det er et sterkt lag, sa Mjelde.

[ Lyn-Tandberg sendte Norges J19-landslag til EM-finale mot tittelforsvarer Frankrike ]