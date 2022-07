Mainz-fansen vil avlyse Newcastle-kamp: – De tråkker på menneskerettighetene

«Vi oppfordrer Mainz 05: Ta et standpunkt! Se oppdraget deres! Avlys kampen mot Newcastle United! Med en kamp mot Newcastle United tilbyr Mainz også aktivt det saudiske regimet en scene og anerkjenner det dermed indirekte politisk», heter det i uttalelsen fra supporterne.

Det saudiarabiske investeringsfondet PIF kjøpte i fjor høst 80 prosent av aksjene i Premier League-klubben. Kronprinsen i landet, Mohammed bin Salman, styrer fondet.

«Newcastle United er ikke bare en fotballklubb, men et redskap for å hevde interessene til et regime som tråkker på menneskerettighetene og det er stikk i strid med verdiene til Mainz 05», fortsetter uttalelsen.

Både Newcastle og Premier League insisterer på at fondet er uavhengig og ikke har direkte bånd til landets myndigheter. Likevel har Newcastles nye eiersituasjon ledet til kritikk.

«I en tid da autoritære stater, store selskaper eller milliardærer tar over internasjonal fotball for å hevde sine interesser, er det ikke lenger mulig å skille fotball og politikk», heter det videre uttalelsen fra Mainz-suopperterne.

