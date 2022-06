Milosevic bestrider Haaland-anklage: – Hvordan skulle vi kommunisere?

– Jeg snakker ikke norsk, og han snakker ikke svensk, så hvordan skulle vi kommunisert? Jeg snakker ikke engelsk på banen, forklarte han ifølge Aftonbladet.

Haaland sa i intervju med TV 2 etter kampen at Milosevic hadde kalt ham «hore» og sagt at han skulle brekke beina på ham.

På direkte spørsmål fra Fotbollskanalen om han hadde brukt uttrykkene Haaland anklaget ham for, svarte Milosevic «nei».

– I fotballen er det alltid dueller og «trashtalk». Når kampen er ferdig, tar jeg folk i hånden, og så er vi ferdige med det. Det er bare å gratulere ham med seieren og to mål, sa Milosevic.

Hysjet

Haaland ga Norge ledelsen på et omdiskutert straffespark i første omgang. I det 69. minutt doblet han ledelsen etter at Alexander Sørloth hadde stusset et langt utspark fra Ørjan Nyland og Sveriges andre stopper Joakim Nilsson bommet på ballen. Vendt mot publikum la han fingeren over leppene, men han hysjet trolig mer på Milosevic enn på tilskuerne.

– Han sa at han skulle knekke føttene mine, og halvannet minutt senere scoret jeg. Det er fint det, sa Haaland til TV 2.

Milosevic hevder at han ikke ville røpet hva som sies mellom spillere.

– Om han hadde sagt noe, ville ikke jeg gått ut og fortalt det. Det er forskjellen, sa han ifølge Aftonbladet.

– Sånt som skjer

Sveriges landslagssjef Janne Andersson ble konfrontert med kontroversen på pressekonferansen. Han ville ikke kommentere det.

– Jeg vil prate med Alex først og høre med ham, så får jeg ta det derfra, sa han.

Også Ståle Solbakken måtte svare om det samme.

– Erling må regne med at motstanderne kommer til å prøve å ta ham både psykisk og fysisk. Jeg tror ikke dette blir noen stor greie. Det er sånt som skjer, sa han.

Norge og Sverige møtes igjen på Ullevaal om en uke.